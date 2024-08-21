美國民主黨的大腕們紛紛現身在芝加哥舉行的全國代表大會，力挺總統候選人哈里斯。前總統歐巴馬更是將自己當年使用的家喻戶曉的競選口號「是的，我們一定行（Yes we can）」改為「是的，她一定行（Yes she can）」，表達對哈里斯的支持。德國總理肖爾茨近日在接受德國媒體採訪時說哈里斯「肯定會成為一名非常優秀的總統」。

（德國之聲中文網）昨天（8月20日），美國前總統歐巴馬在芝加哥召開的民主黨全國代表大會上表示，「火炬已經傳遞給」哈里斯，美國已準備好讓她成為總統。

他說副總統哈里斯將為美國人而戰，並將共和黨總統候選人川普称為「危險」人物。

歐巴馬說：「她（哈里斯）一生都在為需要發聲的人而奮斗。她是一個能看到你、聽到你、每天都會站起來為你而戰的人。」

「是的，她一定行。（Yes she can）」歐巴馬談到哈里斯時這樣說道。台下的人群歡呼起來，他們重複呼喊這句話，令人想起歐巴馬當年自己的競選口號：「是的，我們一定行。（Yes we can）」

歐巴馬的妻子、前美國第一夫人米歇爾也在大會上發言。她說：「空氣中彌漫著一種神奇的美妙氣息。這是希望的感染力。」她將哈里斯稱作「我的女孩」，並說希望歐巴馬2008年競選口號的另一個版本「正在捲土重來」。

前一日，美國現任總統拜登在民主黨全國代表大會首日壓軸登場發表演講，期間數度拭淚。「美國，我把最好的獻給你。」當晚，當拜登引用這句詩句時，現場一片沸騰。

美國現任總統拜登在民主黨全國代表大會首日壓軸登場發表演講，期間數度拭淚。 圖片來源： Mike Segar/REUTERS

隨著民主黨黨內重新團結在一起，哈里斯的民調也越顯強勁，民主黨人明確表示他們相信可以擊敗川普。

為了轉移媒體的注意力，川普整周都在舉辦活動，並在周二談到了他所說的哈里斯的「反警察」立場。

在密歇根州的一場造勢活動中，川普抨擊所謂的「卡馬拉犯罪浪潮」。他說：「你甚至不能穿過馬路去買一根麵包——你會被槍殺。」他謊稱暴力犯罪增加了43%。

儘管黨內人士公開懇求川普专注於政策，停止對哈里斯進行人身攻擊，但他並沒有聽取這一建議。

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本周民主黨全國大會上的另一位明星演講者是希拉蕊‧克林頓。她曾在2016年代表民主黨競選總統，也是民主黨第一位女性總統候選人，但在這場開啟了美國政治近來最動蕩時代之一的選舉中敗給了川普。

希拉蕊在演講中說，哈里斯將成為打破美國「最高、最硬的玻璃天花板」的人。

收視調查機構尼爾森（Nielsen）統計，民主黨全國大會首晚有2000萬人觀看，超過了共和黨大會開幕式的1810萬人觀看量。

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德國總理對哈里斯大加贊賞

德國總理肖爾茨在接受Sat1 電視台的特別政治節目採訪時，表達了對美國總統候選人哈里斯的高度評價。

他在採訪中說：「我很瞭解她。她肯定會成為一名非常優秀的總統。」

肖爾茨沒有回答關於民主黨人哈里斯是否比共和黨人川普更適合擔任美國總統的問題。

不過，他表示：「哈里斯是一位非常優秀的政治家，她將堅持對我們來說重要的事情，並與大西洋彼岸、美國和歐洲之間、美國和德國之間保持良好的合作。」

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（法新社、德新社）

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