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春節

春節,指農歷新年,是中國和亞洲一些國家的傳統節日。

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深度報導

China Frühlingsfest | Hainans Flughafen Haikou Meilan

八天春節假期：旅遊收入激增五成 票房打破記錄

八天春節假期：旅遊收入激增五成 票房打破記錄

根據最新發布的官方統計數據，截至本周六的中國春節假期期間，中國旅遊收入同比激增了47.3%。每逢春節假期，中國都會出現世界上最大規模的人口流動。
經濟2024年2月18日
圖為2024年2月15日的海口美蘭機場

網友吐槽「進的來出不去」海南出島交通緊張

網友吐槽「進的來出不去」海南出島交通緊張

春節假期逐漸進入尾聲，很多人開始踏上返程的路。一些前往海南的民眾抱怨，三亞等地的返程機票「暴漲」，自駕離島也遇到輪渡船票「一票難求」。面對這種情況，海南當局已表態通過緊急開通機場專線、增售出島船票等措施應對。
社會2024年2月16日
2024年的春節 許多人在回家的同時不知道是否還能回來上班（資料圖片2024年2月3日攝於上海虹橋火車站）

憂心失業 中國勞工無法歡喜過年

憂心失業 中國勞工無法歡喜過年

春節將至，中國民眾踏上返鄉的路程，但對工作和經濟不景氣的擔憂卻給期待已久的家庭團聚蒙上了陰影。
社會2024年2月10日
Lunar Year 2024 Vorbereitungen in Kambodscha

過春節了！中國人希望龍年經濟好運來

過春節了！中國人希望龍年經濟好運來

國際貨幣基金組織預計，未來四年中國經濟增長將放緩。而中國老百姓已經感受到了經濟放緩的影響。人們希望甲辰龍年能給中國經濟帶來更多好運。
經濟2024年2月9日02:14 分鐘
中國湖南省一處高速公路入口處大堵車

天寒地凍行路難 數億中國人回家過年

天寒地凍行路難 數億中國人回家過年

據中國官媒報導，2月7日，全國鐵路加開旅客列車1873列，加開列車數量創出了新高；當天全國鐵路運送旅客1310萬人次，創下春運以來首次單日客流紀錄。多年不遇的惡劣天氣影響數億人的返鄉之旅。
社會2024年2月9日
China | Starker Schneefall in China | Stadt Huai'an

春運人次創紀錄 漫漫冰雪歸途難

春運人次創紀錄 漫漫冰雪歸途難

春節將至，回家對中國人來說，在這個時刻有著特殊的意義。而今年的春運預計將達90億人次，創下記錄。正在此時，華中、華東迎來大降雪、凍雨，鐵路、公路都受阻。
社會2024年2月6日6 張圖
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