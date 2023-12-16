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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

明鏡周刊

《明鏡周刊》（德語：Der Spiegel），德國發行量最大的新聞雜誌。明鏡印刷版及明鏡線上（Spiegel Online）網路版是德國最有影響力的訊息媒體之一。

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深度報導

中國駐德大使館

明鏡周刊:「溫柔」的中國間諜更注重長遠滲透

明鏡周刊:「溫柔」的中國間諜更注重長遠滲透

最新一期的德國《明鏡周刊》發表長文，盤點了中國間諜機關對德國社會各界的全方面滲透。作者援引多名專家觀點指出，相比俄羅斯間諜明目張膽的暗殺、抹黑行動，中國間諜機關的手法更加「溫柔」、更加悄無聲息。
政治2023年12月16日
德國大聯合政府對中國的態度　其實大不相同（圖片攝於2023年６月中國總理李強訪德期間）

德語媒體：「兩個中國政策」

德語媒體：「兩個中國政策」

無論是「兩個中國」政策還是兩個「中國政策」，都是中國政府不願意從德國政界看到的。德語媒體觀察到，在德國，這與總理府和外交部及經濟部的角力有關。期間雖然政界號召對中國「去風險」，但德國企業似乎別無選擇。
政治2023年6月24日
G7日本峰會在公報中明確提及中國

德語媒體：G7和中國

德語媒體：G7和中國

各大德語媒體關注因澤倫斯基意外到訪，而提前一天問世的G7峰會公報。尤其是其中針對中國的內容。其中最值得注意的是他們對中國的明確批評，同時又向北京伸出了友好的手。
媒體2023年5月20日
印度如今仍有乘客「外掛」的火車（2023年2月攝於新德里）

《明鏡》周刊漫畫在印度引爭議 德國大使忙滅火

《明鏡》周刊漫畫在印度引爭議 德國大使忙滅火

德國《明鏡》周刊發表的一幅漫畫在印度被一些政界人士指責為「傲慢」和「種族主義」。作品內容是印度人口「超車」中國，成為世界之最。
社會2023年4月28日
Symbolbild | Cyberattacke

調查記者曝光俄羅斯網路攻擊計劃

調查記者曝光俄羅斯網路攻擊計劃

有媒體報導稱，俄羅斯情報部門同莫斯科一家軟體公司開展合作，研發駭客技術，計劃在全球範圍内對敏感基礎設施發起網路攻擊。
政治2023年3月31日
拜登稱，去年他曾向習近平明確指出，對俄羅斯提供武器的後果會是什麼

中國將向俄提供致命性支持？拜登：預計不會

中國將向俄提供致命性支持？拜登：預計不會

前幾日有美國官員表示，中國目前正在考慮提供無人機和彈藥等「致命性支持」給俄羅斯。不過，美國總統拜登本周五受訪時卻提出了另一種說法。
政治2023年2月25日
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