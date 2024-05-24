日韓宣佈制裁朝俄武器生意的參與者

中日韓外長會晤前夕，韓國和日本分別宣佈對參與朝俄軍火生意的公司和個人實施制裁。平壤雖然駁回指控，但朝俄一段時間以來雙邊關係明顯升溫。

（德國之聲中文網）本周五（5月24日），日本和韓國分別宣佈了內容廣泛的制裁措施，制裁對象包括涉嫌違反聯合國決議，協助北韓向俄羅斯提供武器的公司、船隻和個人。

韓國指責平壤向俄羅斯運送了數千個貨櫃的彈藥。此前有專家表示，平壤最近進行的若干次武器試驗可能旨在將它們用在烏克蘭戰場上。

據法新社報導，兩艘俄羅斯船隻和7名北韓人被寫上韓國制裁名單。韓國外交部在一份聲明中說，這兩艘被制裁船隻「在俄羅斯和北韓之間運送了大量軍用物資。」

同一日，日本內閣官房長官林芳正也表示，日本「強烈譴責」俄羅斯同北韓進行軍火交易。 他宣佈，「我們已經與美國等盟國合作，凍結了參與俄朝武器生意的11個團體和1名個人的資產」。他表示，這些人的行為，違反了聯合國安理會明確禁止向北韓輸送武器和相關物資的決議。

據《朝日新聞》報導，日本祭出制裁名單上，9個組織和個人位於俄羅斯，另外兩個組織設在塞普勒斯。

「普金會」上演 金正恩稱朝俄關係是「頭等大事」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

朝俄關係明顯升溫

平壤在上周駁斥了向俄羅斯運送武器的指控，稱「無意向任何國家出口我們的軍事技術能力」。

去年8月，美國財政部實施了類似的制裁措施。美國稱，俄羅斯在烏克蘭戰場上消耗大量彈藥，重型武器裝備的損失情況很嚴重，這迫使莫斯科向包括平壤在內的少數盟國尋求支持。

北韓希望借此機會打破外交孤立。俄烏戰爭爆發後，人們看到俄羅斯同北韓的關係日益密切，雙方的高層互動明顯比過去頻繁。去年9月，金正恩罕見地出訪俄羅斯，乘坐十幾個小時火車前去會見普丁總統。今年2月，金正恩還收到普丁贈送的俄制專用轎車。

金正恩坐了數十小時的綠皮火車來見普丁 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社等）

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