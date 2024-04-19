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日本
日本國土由6852個島嶼組成，面積約37.8萬平方公里，人口1.26億，其中3500萬生活於東京都市圈內。
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即時新聞
2024年4月19日
2024年4月19日
巴基斯坦發生自殺式襲擊 5日本工人死裡逃生
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深度報導
大力援助烏克蘭 日本進一步疏遠俄羅斯
大力援助烏克蘭 日本進一步疏遠俄羅斯
俄烏戰爭開打兩年多來，日本已經成為了烏克蘭最重要的盟友之一，提供了數以億計的各類援助。而這，也對本就錯綜複雜的日俄關係構成了深遠影響。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
為什麼日本首相尋求與金正恩舉行峰會？
為什麼日本首相尋求與金正恩舉行峰會？
美國總統拜登周三表示，他支持日本首相岸田文雄和北韓最高領導人金正恩之間舉行面對面會談。岸田希望自己能夠成為20年來首位與擁有核武器的平壤最高領導人舉行會談的日本首相。
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
美日友誼下的經濟安保牽制中國戰略
美日友誼下的經濟安保牽制中國戰略
美日再度舉辦峰會，除了強調不變的堅固友誼外，同為世界技術先進國的背景下，未來將在經濟安保、供應鏈與宇宙開發等議題上強化合作。除了擺脫過往對中國的依賴外，日本也展現成為亞太地區領導國的信心。
政治
2024年4月11日
2024年4月11日
為何更多德企從中國向日本轉移？
為何更多德企從中國向日本轉移？
德國在日本工商會對在日德企進行了調查，發現更多德企正在將生產線和管理職能從中國轉移到日本。
經濟
2024年4月6日
2024年4月6日
遊客借日元貶值盡情打卡
遊客借日元貶值盡情打卡
日元在貶值，東京政府很緊張，但外國遊客可以趁機在日本超值消費。
經濟
2024年4月1日
2024年4月1日
01:46 分鐘
《奧本海默》在日本上映 廣島觀眾怎麼評？
《奧本海默》在日本上映 廣島觀眾怎麼評？
講述美國物理學家奧本海默參與研製原子彈過程的電影《奧本海默》3月29日在日本首映。 這部斬獲多項國際大獎的影片因涉及對廣島和長崎的原子彈轟炸而在日本延遲上映。 看完這部影片的廣島市民有什麼感想？
文化
2024年3月29日
2024年3月29日
02:43 分鐘
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焦點話題
美國在比基尼環礁核試驗70周年 受害者求償路漫漫
70年前，當美國開始在太平洋比基尼環礁開始「城堡」系列核試驗時，下本節子的父親還是一個30歲的年輕漁民。後來他患上癌症，胃被切除四分之三。下本節子的願望是一個沒有核武器的世界。
歷史
2024年3月1日
2024年3月1日
這些有關廣島核爆的畫面 全是錯的！
幾十年來，世界各國媒體，包括DW使用的1945年廣島核爆的畫面其實都是「張冠李戴」。DW在一次自主研究調查中發現了這一點。
歷史
2020年8月23日
2020年8月23日
04:00 分鐘