日本首相岸田文雄放棄角逐自民黨總裁

岸田文雄宣佈不角逐下屆自民黨總裁選舉，意味著新任首相將會在9月底正式選出。盤點岸田文雄的任期，雖然在外交上屢有斬獲，但是在內政問題上無法順利施展、加上政黨的政治獻金醜聞等大大影響印象，也讓岸田最後不得不選擇放棄總裁大位。

（德國之聲中文網）「下屆的總裁選舉是展現自民黨變化姿態之時，我們有必要在國民面前展現出新的風貌。而表明自民黨正在發生變化的最明顯易懂的第一步，就是我要先退下了」。67歲的日本首相岸田文雄，在14日的白天中午召開記者會，宣佈不角逐下一屆的總裁選舉，未來將卸任首相職位，回歸一般國會議員之姿，引發全球關注。

「慎重考慮下」退選總裁

記者會上，岸田稱未來「將以一名小兵身份，支持總裁選舉所選出的新總裁」。預計自民黨會在8月20日決定總裁選舉日程，以目前來看，9月20日及27日為最有可能選舉日。未來等待新總裁選出後，預料將會進行國會眾議院解散，下一輪的新選戰將會正式開跑。

在野黨的立憲民主黨黨魁泉健太對此批評，就算岸田退選，自民黨的政黨體質仍是「換湯不換藥」，他說「自民黨以為更換總裁就能忘記過去，這只是為了在危機期間維持生命而重複的手法罷了！國民不應被綁架」，高聲呼籲國民要擦亮眼睛。

自民黨內部也出現「太晚才決定」的負面聲浪，參議員三原順子就在X（舊推特）上指出「考量到自民黨的現狀及政治上缺乏信任，不會參選是很當然的。就算說要承擔責任，現在都為時已晚了」。

私用資金疑雲成壓垮稻草

岸田不出馬角逐總裁，從NHK公佈的民意支持度即可看見端倪。岸田內閣當初上任時，都有過半左右支持率，在2022年7月的參議院選舉時，一度來到59%的高峰。然而，隨後因為執政黨的一連串政治醜聞，讓岸田支持率開始急速往下，最低時曾掉到33%。

隨後雖然靠著廣島G7高峰會，一度拉抬岸田政權民意支持度回到46%左右，但此後就再也無法回到4成。其中於2023年11月爆發，將部分選民的政治獻金漏登記、甚至挪為私人帳房的「私用資金」疑雲，更是大大影響到岸田內閣的支持度，甚至還出現過1成左右的數字，在支持度始終無法回升下，也讓岸田不得不做出退選的決定。

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岸田面對記者時，相當肯定地說退選「是自己決定的」，間接否認遭受到背後壓力。然而事實上，早在決定退選前，岸田就已經與黨內大老、前首相麻生太郎及菅義偉等請益，當時就已傳出大老們對其勸退的聲音。

再者，岸田文雄支持率過低，除了政治醜聞外，還有內政因素。一直以來日圓處於低點、加上能源政策大幅轉彎下重啟核電、國外觀光客大幅回流讓日本觀光的負荷力過載等現象，讓民怨一直以來沒有減退。岸田較優柔寡斷，無法展現魄力的一面，讓許多內政決策的時機頻頻失準。

然而，雖然國內施政頻頻遭受質疑，岸田文雄在國際的場合上，仍是被評價為恰如其分。除了在廣島舉辦G7高峰會外，與韓國的關係大幅改善、加強美日韓三方會談機制等，擅長外交的岸田，也跟東南亞、非洲與中美洲等友邦們穩固「自由民主陣營」盟友，定期出訪並提供日本製度面與技術面等「軟實力」支援。

對於國防方面，岸田政權也提高防衛費用、修改防衛三文書等來加強日本的防衛力道。已故安倍首相所提及的「台灣有事就是日本有事」理念，也被岸田政權所繼承，至今包括鄰近台灣的八重山群島等在內，都強化了軍事防禦措施，一旦台海發生危機，日本都可以適時地做好防禦因應。

下任「繼承者們」

而在岸田宣佈退選後，未來的總裁繼承者是誰？就成為外界下一波關注的焦點。其中被點名有可能參加總裁選舉的，就有多達六人，分別是前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎、經濟安保大臣高市早苗、數位大臣河野太郎、外務大臣上川陽子與現任幹事長茂木敏充。

特別是石破茂於8月12日至14日間在台灣訪問，並與台灣總統賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文與國防部長顧立雄會見，被認為是出馬選總裁前的「打招呼」。石破目前也是黨內呼聲極高、民意調查也相對高的總裁人選，他也在台北受訪時表示願意出馬參選，意圖順勢登高一呼，直接取總裁大位。

石破茂2022年7月28日在台北會見時任台灣總統蔡英文 圖片來源： Taiwan Presidential Office/AP/picture alliance

只是，自民黨內也有不少意見認為，如果要大破大立扭轉形象，推出女性角逐總裁是個不錯的選擇。上川陽子有過外務大臣經驗、也相當被世界各國領袖認識，被認為是一時之選。不過經濟安保大臣高市早苗也被認為是「正統安倍路線」的繼承者，受到一定程度支持，兩位女性能否在「男人堆裡」破繭而出，也備受關注。

不過，總裁畢竟是「政黨門面」，也是未來國家領袖。除了領袖風範外，也考驗對全黨上下的溝通與贏得全民的信任。岸田退選，也意味著G7七大工業國的領袖們幾乎都要更換，巧合地是這些領袖大多數是在國內局勢扭轉下下台。岸田也是在內政的大逆風下，雖然還有許多理念想付諸實施，但只能飲恨在中途離席。

《日本經濟新聞》的政治評論稱，如果當時岸田文雄在G7廣島峰會的時刻選擇解散眾議院，或許現在的民意會有不同，該文也稱「政治沒有如果，但確實有其因果」。自2020年8月以來，日本也進入頻頻換首相的時期，「後岸田時代」的新門面，如何帶領日本走出內政的困局，接下來的總裁選戰也勢必引發話題。

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