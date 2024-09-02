日本限制出口晶片製造設備恐遭中國報復

彭博社本周一援引知情人士的話稱，中國警告稱，如果日本進一步限制向中國企業銷售和提供晶片製造設備，中國將對日本採取嚴厲的經濟報復。

（德國之聲中文網）彭博社報導稱，豐田汽車私下告訴日本官員，如果日本進一步限制向中國企業銷售晶片製造設備及提供相關服務，北京可以通過削減日本汽車生產所需礦產的供應來應對這些限制。

報導說，幾位中國官員在最近的會議上多次向日本官員闡述了這一立場。

路透社記者本周一在中國外交部例行記者會上請發言人就此發表評論。外交部發言人毛寧表示，"我不知道有關消息從何而來。中國始終致力於維護全球產供鏈安全穩定，始終執行公正、合理、非歧視的出口管制措施。個別國家為維護自身霸權，將正常的經貿合作政治化、泛安全化，誘壓他國搞對華科技封鎖，人為擾亂全球產供鏈穩定，中方對此一貫堅決反對。我們希望相關國家堅持市場原則與契約精神，抵制經濟脅迫做法，共同維護全球產供鏈穩定。"

豐田汽車一名發言人表示，該汽車製造商一直在考慮通過最佳採購策略來滿足客戶需求，這不僅限於礦產資源的採購。

日本政府從今年7月23日開始施行《外匯及外國貿易法》的修改法令，追加尖端半導體領域的23個品類為出口管制對象。這與美國所推動的遏制中國高端晶片製造能力的努力相一致。

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（路透社）

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