日本眾院選舉 石破茂得以留任

第二屆石破內閣須應對日本國內物價上漲等問題，以及國際上川普即將重返白宮、日本與中國、北韓關係緊張等挑戰。

（德國之聲中文網）日本前任首相岸田文雄今年8月辭職後，他所在自民黨的石破茂於10月1日接任首相。石破茂就職8天後，於10月9日解散眾院，並於10月28日舉行眾院選舉。然而，選舉中，自民黨與聯合執政的公明黨未獲得多數席位。

11月11日，石破茂內閣集體辭職，並於當日下午在眾院舉行首相指名選舉，石破茂在第二輪投票後當選首相。由此，進入第二屆石破內閣。第一屆石破內閣的在任天數僅為42天。

石破茂如今須運作一個少數政府。他需要爭取至少一個在野黨的支持，這可能是國民民主黨。

11月11日的議會選舉投票過程中 圖片來源： Eugene Hoshiko/AP Photo/picture alliance

國際挑戰包括川普再次當選總統

除面臨自民黨此前政治獻金醜聞帶來的壓力外，石破內閣在日本國內須應對物價上漲問題，在國際則面臨美國新當選總統川普即將就任、日本與中國及北韓關係緊張等挑戰。

11月7日，石破茂與美國候任總統川普通電話，向其勝選表示祝賀。據共同社報導，電話會談時間持續約5分鐘，石破茂談及川普称"感覺非常友好"，給他的印象是"能坦誠對話的人"。

不過，一些日本官員仍擔心川普可能對東京採取貿易保護主義政策，並重提日本為美國駐軍支付更多費用的要求。

據路透社報導，石破茂目前正準備在出席巴西G20峰會的途中，安排在美國停留並與川普会面。巴西G20峰會將於11月18日-19日舉行。

石破茂當前最急迫的任務則是編制2024年補充預算，應對選民以及在野黨要求提高社會福利開支、遏制物價上漲的呼聲。

（綜合報導）

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