日本滑板稱霸巴黎奧運 在本土為何受冷眼？

在巴黎奧運上的滑板項目，日本隊是包攬男女金牌的強隊，然而在日本，這項運動並不受到待見，如果愛好滑板的年輕人在街頭騎著滑板飛馳而過，可能會吃到「罰單」。這是什麼原因呢？

（德國之聲中文網）在今年的巴黎奧運會的滑板比賽中，日本選手的表現亮眼，拿到了兩金一銀的好成績。不過在日本，街滑並不是一個受到待見的運動，還可能觸犯法規。澎湃新聞報導，日本《道路交通法》第76條第4款第3項規定：禁止在交通繁忙的道路上玩球類游戲、滑旱冰或進行類似行為，違者會被罰5萬円（約合315歐元）以下的罰款，滑板就屬於「類型行為」中被禁止的一項。在公共場域玩滑板就算不撞人，產生的噪音也可能會影響他人，因此，在日本街頭，時常能夠在很多公共場合看見豎起的「禁止滑板」的標識。

德國《時代周報》指出，儘管日本的二次元文化和搞怪電視節目廣為人知，但與此同時，日本也以嚴格的工作文化和較為保守的氛圍著稱，這種氛圍禁止一切被認為是不好的事物出現在公共場所或街道上，滑板運動就在其中。

上屆東京奧運會，13歲的日本小選手西矢椛（Momiji Nishiya）在女子滑板項目中一舉奪魁，成為日本史上最年輕冠軍。 圖片來源： Patrick Smith/Getty Images

因為滑板比賽參賽選手平均年齡相對較小。比賽中可謂是一場各國「小孩哥」和「小孩姐」們之間的較量。14歲日本滑板少女吉澤戀（Yoshizawa Koko），暱稱Coco，在場上的表現幾近完美。她的隊友，15 歲的赤間凜音（Rizu Akama）也表現優異，兩人分別獲得女子街式滑板項目的金、銀牌。而男子項目中，日本滑板選手堀米雄斗也反超美國選手，拿到滑板男子街式滑板冠軍。

在日本，滑板項目依舊是一個小眾運動。除了活動場域受限、法律明令禁止之外，在彬彬有禮的日本社會，滑板仔還可能會受到歧視。日本滑板隊教練西川高志（Nishikawa Takashi）表示：「以前滑板被視為一種叛逆行為。人們認為滑板者是小混混，不上學，晚上聚會，喝酒抽煙。」他透露，這種滑板的形象並非是完全錯誤的，他自己也經歷過那個時期。「他還補充說：許多人認為他們在夜間製造了過多的噪音，」因此，這項運動在日本長期保持在小範圍內。

在奧運奪得多個獎牌的滑板選手，在日本卻可能要支付罰款的消息也引起德國網民關注，有人借此機會吐槽德國表示：「人行道上有 10 個滑板仔也好過有一輛電動滑板車」，也有人寫道：「日本有很多年輕人試圖在愛好中逃避現實，尤其是在汽車和滑板領域。」也有人認為：「在公共場所禁止滑板的國家、與奧運的街頭滑板項目中獲勝，這並不矛盾。」

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（綜合報導）

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