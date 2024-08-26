日本指中國軍機侵犯其領空 北京回應正在核實情況

據日本防衛省稱，中國1架運9偵察機於26日侵犯了長崎縣男女群島近海的日本領空，日方緊急出動戰機攔截。防衛省稱這是首次確認中國軍機侵犯其領空。中國外交部27日回應表示，有關部門「正在核實」情況。

（德國之聲中文網）日本防衛省稱，周一上午，一架中國偵察機闖入了日本領空幾分鐘，防衛省緊急出動戰機攔截該機。

東京方面還透露，這架飛機被確認為一架運-9偵察機，於當地時間上午11:29至11:31左右飛越了九州島西部長崎縣男女群島近海的日本領空。

運-9是中國製造的中型中程戰術運輸機（圖為資料照片） 圖片來源： Daniele Faccioli /StockTrek Images/imago images

據日本NHK電視台報導，日本自衛隊採取了警告措施，但是沒有使用訊號槍之類的武器。

防衛省稱，這是首次確認中國軍機侵犯日本領空，並稱日本政府已通過外交渠道向北京提出強烈抗議。

與此同時，日本外務省表示，副外相岡野正孝（Masataka Okano）已經召見中國駐日本臨時代辦施泳，提出嚴正抗議。他敦促中方採取措施防止類似情況再次發生。據外務省稱，中方官員表示將向北京報告此事。

北京回應：正在核實情況

周二，北京方面回應稱，正在「核實」日本有關中國軍機入侵其領空的說法。中國外交部發言人林劍在被問及東京方面相關指責時表示：「中國有關部門正在收集訊息，核實情況。」

資料照片：中國外交部發言人林劍 圖片來源： Ichiro Ohara/Yomiuri Shimbun/AP Photo/picture alliance

與此同時，據日本共同社報導，防衛相木原稔在27日內閣會議後的記者會上表示中國軍機侵犯日本領空的行為「不僅是對日本主權的嚴重侵害，還對安全構成威脅，完全無法接受」。他表示，日方將高度關注中國的軍事動向。日本官房長官林芳正也在當天上午的記者會上表達了同樣的觀點。

防衛相木原稔還強調，中國在日本周邊的軍事活動「有日益擴大和活躍的趨勢」，他認為有必要分析中國軍機行動的意圖和目的。



日本和中國船隻此前曾在有爭議的地區發生過摩擦，尤其是在東海海域日本稱作尖閣諸島、北京稱為釣魚島的一系列島礁附近。

近年來，北京在爭議島嶼的主權問題上表現得愈加強硬，東京方面稱曾檢測到中國海警船、海軍艦艇甚至核動力潛艇的存在。



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（路透社）

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