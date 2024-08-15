日本多名內閣成員戰敗日參拜靖國神社

本周四（8月15日）是二戰結束紀念日，至少三名日本內閣成員前往靖國神社進行參拜。靖國神社在亞洲其他國家被視為日本軍國主義發動侵略戰爭的象徵。

（德國之聲中文網）8月15日，日本防衛大臣木原稔（Minoru Kihara）、經濟安全保障擔當高市早苗（Sanae Takaichi），以及經濟再生擔當新藤義孝（Yasutaka Shindo）前往位於首都東京的靖國神社進行參拜。靖國神社供奉著約250萬戰爭亡靈，其中包括戰時首相東條英機在內的14名甲級戰犯。高市早苗被視為岸田文雄可能繼任者的六人之一。

防衛大臣木原稔在靖國神社發表電視講話時表示："今天，我要向所有犧牲了寶貴生命的人士表達誠摯的哀悼，並致以最深切的敬意。"

這是自日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅及美國總統拜登達成深化安全合作協議以來，首次有日本高級政府官員參拜靖國神社。

日本內閣官房長官林芳正（Yoshimasa Hayashi）在例行新聞發布會上表示："我理解他們都是以私人身份參拜神社，政府對此無可置評。" 他說："對任何國家來說，向為國捐軀的人表達敬意都是理所當然的。"

據日本媒體報導，計劃在9月卸任的首相岸田文雄沒有親自前往靖國神社參拜，而是以自民黨總裁身份自費供奉了祭祀費。

自2013年時任日本首相安倍晉三參拜靖國神社以來，沒有在任日本首相參拜過靖國神社。當時的美國總統歐巴馬對安倍晉三參拜靖國神社表示失望。

韓國抗議 中國「嚴肅交涉」

靖國在日文中的意思是"和平的國家"。靖國神社建於1869年，當時日本剛剛走出超過兩個世紀的閉關鎖國狀態。靖國神社的支持者認為，靖國神社紀念的是所有戰爭中的亡者，而不僅僅是那些被指控發動戰爭的人。 50歲的參拜者渡邊由香（Yuka Watanabe）表示："我們今天能過上幸福的生活，是因為我們的祖先曾上戰場作戰......我認為我們不應該忘記這一點。"

而曾被日本侵略的中國和曾被日本殖民35年的韓國都認為，靖國神社已成為那些試圖美化日本在二戰期間侵略行為的保守派人士的集結地。

韓國外交部8月15日對日本政府高層再次向美化侵略戰爭、供奉戰爭罪犯的靖國神社獻祭品及前往參拜的行為深感失望和遺憾。"我們敦促日本領導人以負責任的態度正視歷史，進行謙遜的反思和真誠的自我反省。"聲明還稱，"這是發展面向未來關係的韓日關係的重要基礎。"

韓國外交部亞太局局長金相勳召見了日本駐韓大使館總括公使實生泰介表示嚴正抗議。

中國外交部發言人林劍在8月15ri的記者會上表示，"靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有二戰甲級戰犯。日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，再次反映出日方對待歷史問題的錯誤態度。中方已向日方提出嚴肅交涉，表明嚴正立場。"他還敦促日方"切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，堅持走和平發展道路。"

（路透社等）

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