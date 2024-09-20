日外相：將就日本男童遇襲身亡一事派副外相訪華

日本外相上川陽子周五對媒體表示，日方通過包括大使級別在內的多種渠道，強烈要求中國方面對日籍男童在深圳街頭遇襲身亡的事實進行明確說明。

（德國之聲中文網）據日經新聞報導，日本外務大臣上川陽子周五（9月20日）對媒體表示，針對一名在深圳日本人學校上學的男孩被刺身亡事件，「計劃近期派遣副外相到中國，將在政務層面進行溝通，努力掌握詳細的事實情況」。

9月18日，一名10歲的日本學生在距離深圳日本人學校大門約200米的地方被一名男子刺傷。次日因傷勢過重不治身亡。

日本外相上川陽子昨天（19日）對外證實該男童遇襲死亡的消息。她表示：「我無法想像這個家庭正在經歷的痛苦。（日本）政府將盡一切努力支持這個家庭。」

她還表示：「日方將盡最大努力，堅決要求中國採取進一步的預防措施，以保障日本在華國民的安全。」

日外相：堅決要求中國採取進一步預防措施 保障日籍人士安全 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國外交部發言人林劍19日在回答相關提問時說，這是一起個案，中方對發生這樣的不幸事件表示遺憾和痛心，對男孩去世表示哀悼，對他的家人表示慰問。他表示，目前，案件還在進一步調查中，中方有關部門將依法處理。

今天日本外相上川陽子再度強調：「我們通過包括大使級別在內的多種渠道，強烈要求中國方面對此事件的事實進行明確說明，並確保孩子們的安全。」

共同社報導稱，日本政府有相關人士指出：「此事可能會對日中關係整體產生各種影響。」

共同社指出，日本政府和企業相關人士等面臨著兼顧在中國龐大市場繼續開展業務和確保日僑安全的難題。希望被派駐中國的日本人趨於減少，製造企業的幹部擔心此次事件的影響，表示「希望赴華履職的人會越來越少」。

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