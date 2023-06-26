You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
日內瓦
瑞士第二大城市
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
情報機構：瑞士成為中俄間諜活動的中心
情報機構：瑞士成為中俄間諜活動的中心
瑞士情報部門周一（6月26日）表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵使眾多國際組織所在地的該國成為俄羅斯和中國間諜活動的中心。全球正在轉向由美國和中國之間的系統性競爭塑造的兩極世界秩序。
政治
2023年6月26日
2023年6月26日
無人操縱的殺手不會被禁？
無人操縱的殺手不會被禁？
未來，戰爭勝負或將由機器殺手決定。日內瓦一聯合國機構欲對其的使用制定規則。但因俄羅斯侵烏戰爭，相關談判難以為繼。
政治
2022年7月31日
2022年7月31日
俄外交官辭職："我無法繼續忍受毫無意義的恥辱"
俄外交官辭職："我無法繼續忍受毫無意義的恥辱"
俄羅斯駐日內瓦的一名外交官高調宣佈離職，他告訴媒體，是目前的災難促成他做出這樣的決定。
政治
2022年5月24日
2022年5月24日
俄軍在烏克蘭使用了真空炸彈？
俄軍在烏克蘭使用了真空炸彈？
烏克蘭指控俄羅斯在烏克蘭境內使用了真空炸彈。這一指控是否有真憑實據？什麼是真空炸彈，這種炸彈又會造成怎樣的後果？
政治
2022年3月3日
2022年3月3日
世衛成立專家小組 退一步海闊天空？
世衛成立專家小組 退一步海闊天空？
新冠病毒溯源工作在今年報告發布後停滯不前。世衛持續敦促中國提供早期病例的數據，而中國則稱溯源應繼續在他國進行。為排除政治因素和政府干擾，世衛成立26人專家小組。
政治
2021年10月14日
2021年10月14日
訓人又道歉：拜登也對記者發脾氣？
訓人又道歉：拜登也對記者發脾氣？
對記者窮追不捨的提問失去耐心、出言不遜的美國總統看來不止川普一人。拜登在日內瓦的一場記者會上對一位CNN記者發火後，至少及時道了歉。
政治
2021年6月17日
2021年6月17日
顯示更多
廣告