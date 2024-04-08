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新聞自由
通常指政府通過憲法或相關法律條文保障本國公民言論、結社以及新聞出版界採訪、報導、出版、發行等的自由權利。
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即時新聞
2024年4月8日
2024年4月8日
採訪受阻是常態 外國駐華記者仍舉步維艱
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深度報導
德語媒體: 黨媒遭遇新聞審查
德語媒體: 黨媒遭遇新聞審查
在中國工作的中外新聞記者，對新聞審查早已司空見慣。但作為"黨的宣傳喉舌"，央視記者在報導上周三燕郊爆炸事件時，竟然也遭到粗暴干涉，以至於直播節目被迫中斷。這一罕見畫面自然引起了德語媒體的關注。
媒體
2024年3月19日
2024年3月19日
長平觀察：外媒記者、農夫山泉與楓橋經驗
長平觀察：外媒記者、農夫山泉與楓橋經驗
央視記者也享受了外媒待遇嗎？農夫山泉為什麼被指控「媚日」？時評作家長平認為，最近的這些事件呈現了輿論界的「楓橋經驗」。
政治
2024年3月19日
2024年3月19日
錯惹官媒？央視採訪爆炸遭擋 河北官方道歉
錯惹官媒？央視採訪爆炸遭擋 河北官方道歉
央視記者13日赴河北省報導爆炸案現場，卻遭到警方阻攔。有網友批評，這是「黨的喉舌被黨掐脖子」。中國記者協會發聲明重申記者的社會責任，官方也出面道歉。究竟是另一起採訪自由受阻案例，還是地方惹錯官媒？
政治
2024年3月14日
2024年3月14日
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體
在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
新聞自由
2024年3月6日
2024年3月6日
新加坡《防止外來干預法》: 誰會受影響？
新加坡《防止外來干預法》: 誰會受影響？
數十年來，全球商業樞紐新加坡一直自詡為世界最開放的經濟體之一。但是這個東南亞國家出台的《防止外來干預法》可能影響其自由形象。
政治
2024年2月29日
2024年2月29日
維基解密創始人阿桑奇是否會被引渡？
維基解密創始人阿桑奇是否會被引渡？
有關是否向美國引渡維基解密創始人阿桑奇的司法較量即將進入下一輪，也許是最後一輪。一些德國聯邦議員認為，這是一場政治審判。
政治
2024年2月20日
2024年2月20日
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焦點話題
律師：張展案有特別的價值與意義
37歲的中國公民記者張展12月28日在庭審兩個小時後即被判處四年監禁，罪名是尋釁滋事。她曾於2月前往武漢，拍攝了百餘個短影片。她在一個影片中曾說，如果僅停留在悲傷中而不去做些什麼，那這種情緒是廉價的。
人權
2020年12月28日
2020年12月28日
03:33 分鐘