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深度報導

圖為委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的資料圖片

委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體

委內瑞拉總統指責DW是 「納粹」媒體

在德國之聲發表了關於委內瑞拉腐敗問題的報導之後，委內瑞拉兩家主要有線電視營運商停播了德國之聲的節目。委內瑞拉總統馬杜羅指責德國之聲參與了反對其政府的「媒體運動」。
委內瑞拉2024年3月6日
2022年，英國倫敦出現香港僑民抗議香港新聞自由下降的示威活動

自由之家：中國等26國涉騷擾海外記者

自由之家：中國等26國涉騷擾海外記者

國際人權組織「自由之家」年度報告指出，中國、伊朗、俄羅斯等至少26國政府透過人身攻擊、威脅等手段「鎮壓」海外的新聞工作者。還曾有女記者因在海外報導中國事件遭到「肉搜」，個資、位置外洩被放上不雅網站。
2023年12月7日
Proteste Press Club of India

突擊搜查媒體 NewsClick事件震動印度新聞界

突擊搜查媒體 NewsClick事件震動印度新聞界

印度執法部門對記者動用反恐怖主義法，最新例子是對新聞網站NewsClick進行的突擊搜查。理由是該網站與中國有著密切聯繫。
2023年10月7日
Freedom of Speech Award 2022, Evgeniy Maloletka, Fotojournalist, Ukraine

兩名烏克蘭記者獲德國之聲言論自由獎

兩名烏克蘭記者獲德國之聲言論自由獎

烏克蘭記者葉夫根尼‧馬洛萊特卡和姆斯提斯拉夫‧切爾諾夫冒著生命危險記录了馬里烏波爾被圍困過程。這兩名勇敢的新聞人被授予本年度德國之聲言論自由獎。
2022年5月2日
A woman stands holding her chest as if in pain in front of a burning forest.

2022年世界新聞攝影大賽獲獎作品選

2022年世界新聞攝影大賽獲獎作品選

From devastating fires to war, photographers around the world captured 2021 through their lenses. Some highlights.
2022年4月9日11 張圖
Afghanistan Kabul | Kontrollraum Tolo News

塔利班打壓新聞自由 德國之聲等遭禁播

塔利班打壓新聞自由 德國之聲等遭禁播

塔利班正在打壓在阿富汗的外國媒體。由合作夥伴以普什圖語和達裡語轉播的德國之聲節目將被禁播。英國廣播公司說，其普什圖語、波斯語和烏茲別克語的新聞簡報已被移除。美國之音也在阿富汗遭到禁播。
2022年3月28日
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