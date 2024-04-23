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新聞審查
通常指某些政府部門、新聞媒體或其他控制機構對被認為是有害的，敏感的，或是不合適的公共言論的抑制。
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深度報導
報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據
報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據
以色列指控部分聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）援助人員是「恐怖分子」，促成對該機構中立性的獨立審查。審查小組表示，以色列沒有提供證據支持這一指控。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
香港書店困境：更多的審查 更少的自由
香港書店困境：更多的審查 更少的自由
香港通過23條立法之後，越來越多的獨立書店被迫關停。店主和書友認為自己的言論自由受到壓制。
文化
2024年4月6日
2024年4月6日
03:11 分鐘
德語媒體：巴伐利亞州長的"熊貓外交"
德語媒體：巴伐利亞州長的"熊貓外交"
本周六，巴伐利亞州長索德爾將啟程前往成都，開始他自稱的"熊貓外交"。在德國對華關係中，巴伐利亞州一直以來都扮演著特殊角色，歷任州長都是中南海的常客。
媒體
2024年3月22日
2024年3月22日
德語媒體: 黨媒遭遇新聞審查
德語媒體: 黨媒遭遇新聞審查
在中國工作的中外新聞記者，對新聞審查早已司空見慣。但作為"黨的宣傳喉舌"，央視記者在報導上周三燕郊爆炸事件時，竟然也遭到粗暴干涉，以至於直播節目被迫中斷。這一罕見畫面自然引起了德語媒體的關注。
媒體
2024年3月19日
2024年3月19日
長平觀察: 對照「英烈保護法」，莫言的確罪大惡極
長平觀察: 對照「英烈保護法」，莫言的確罪大惡極
有網民高調宣稱起訴並暴力威脅莫言，引起輿論關注。時事評論作家長平認為，相較於「捍衛莫言就是捍衛我們自己」，更好的立場和行動是「捍衛我們自己就是捍衛莫言」。
長平
專欄
政治
2024年3月1日
2024年3月1日
海外博主：中國警方正在排查他們的粉絲
海外博主：中國警方正在排查他們的粉絲
有流亡海外的中國知名博主稱，中國警方正在調查他們在海外社交平台的眾多粉絲。如果消息屬實，說明中國政府對批判性言論的打壓已經蔓延至境外平台。
政治
2024年2月26日
2024年2月26日
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焦點話題
中國審查法國蒙古展 館方決定延後
成吉思汗是13世紀蒙古帝國傳奇領導人，不過這個名字現在卻成為中國政府的敏感詞，甚至伸手要求法國展覽不得提及。
文化
2020年10月14日
2020年10月14日