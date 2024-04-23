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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

新聞審查

通常指某些政府部門、新聞媒體或其他控制機構對被認為是有害的，敏感的，或是不合適的公共言論的抑制。

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深度報導

UNRWA從1949年開始援救巴勒斯坦難民。它在加薩中部的大樓

報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據

報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據

以色列指控部分聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）援助人員是「恐怖分子」，促成對該機構中立性的獨立審查。審查小組表示，以色列沒有提供證據支持這一指控。
政治2024年4月23日
external

香港書店困境：更多的審查 更少的自由

香港書店困境：更多的審查 更少的自由

香港通過23條立法之後，越來越多的獨立書店被迫關停。店主和書友認為自己的言論自由受到壓制。
文化2024年4月6日03:11 分鐘
Deutschland | Markus Söder | Ministerpräsident von Bayern

德語媒體：巴伐利亞州長的"熊貓外交"

德語媒體：巴伐利亞州長的"熊貓外交"

本周六，巴伐利亞州長索德爾將啟程前往成都，開始他自稱的"熊貓外交"。在德國對華關係中，巴伐利亞州一直以來都扮演著特殊角色，歷任州長都是中南海的常客。
媒體2024年3月22日
位於北京的中央電視台總部

德語媒體: 黨媒遭遇新聞審查

德語媒體: 黨媒遭遇新聞審查

在中國工作的中外新聞記者，對新聞審查早已司空見慣。但作為"黨的宣傳喉舌"，央視記者在報導上周三燕郊爆炸事件時，竟然也遭到粗暴干涉，以至於直播節目被迫中斷。這一罕見畫面自然引起了德語媒體的關注。
媒體2024年3月19日
圖為莫言2012年12月10日在斯德哥爾摩舉行的諾貝爾文學獎頒獎儀式上

長平觀察: 對照「英烈保護法」，莫言的確罪大惡極

長平觀察: 對照「英烈保護法」，莫言的確罪大惡極

有網民高調宣稱起訴並暴力威脅莫言，引起輿論關注。時事評論作家長平認為，相較於「捍衛莫言就是捍衛我們自己」，更好的立場和行動是「捍衛我們自己就是捍衛莫言」。
Chinesischer Journalist Chang Ping
長平
專欄
政治2024年3月1日
在中國，X（前推特）是被禁的社媒平台，只有通過"翻牆"才可瀏覽

海外博主：中國警方正在排查他們的粉絲

海外博主：中國警方正在排查他們的粉絲

有流亡海外的中國知名博主稱，中國警方正在調查他們在海外社交平台的眾多粉絲。如果消息屬實，說明中國政府對批判性言論的打壓已經蔓延至境外平台。
政治2024年2月26日
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焦點話題

Statue I Dschingis Khan I Genghis Khan

中國審查法國蒙古展 館方決定延後

成吉思汗是13世紀蒙古帝國傳奇領導人，不過這個名字現在卻成為中國政府的敏感詞，甚至伸手要求法國展覽不得提及。
文化2020年10月14日