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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

新疆

中華人民共和國西北部維吾爾族自治區。

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即時新聞

2024年4月23日

訪華前夕 布林肯批中侵犯維吾爾人權

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深度報導

烏克蘭總統澤倫斯基視察烏克蘭哈爾科夫地區（Kharkiv） 的防禦工事

德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗

德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗

《慕尼黑信使報》文章總結了北大俄羅斯問題專家馮玉軍在《經濟學人》上發表的《俄羅斯在烏克蘭必敗無疑》的文章。德國明鏡周刊文章寫道，大眾最大的銷售市場中國已成為該集團無法估量的風險。
政治2024年4月22日
聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）

聯合國人權高專: 中國在新疆和西藏侵犯基本權利

聯合國人權高專: 中國在新疆和西藏侵犯基本權利

聯合國人權事務高級專員蒂爾克本周一（3月4日）表示，中國正在侵犯其新疆和西藏地區的基本權利，蒂爾克呼籲中方做出改變。他還要求北京釋放因「尋釁滋事」這一不明確定義的罪名而被捕的人權人士。
政治2024年3月4日
China Leaked Hacking Dateien

「雇傭駭客」、公安部、境外華人——德國專家談安洵事件

「雇傭駭客」、公安部、境外華人——德國專家談安洵事件

柏林墨卡托中國中心專家赫買迪在接受德國之聲採訪時表示，安洵公司洩密文件很好地呈現出中國的確有了一個新的「工業領域」--雇傭駭客。
政治2024年2月28日
China Volkswagen-Werk in Xinjiang

德語媒體：大眾是時候撤出新疆了

德語媒體：大眾是時候撤出新疆了

一周前，大眾公司在新疆涉嫌捲入踐踏維吾爾人權事件的醜聞被曝光之後，大眾高層宣佈將就此展開調查。一段時間以來，要求大眾等德國企業撤出新疆的呼聲越來越高。
媒體2024年2月23日
2022年11月下旬，上海爆發抗議新冠清零政策示威（資料照）

白紙運動紀錄片導演遭以尋釁滋事罪起訴

白紙運動紀錄片導演遭以尋釁滋事罪起訴

製作中國白紙運動紀錄片《烏魯木齊中路》的作者陳品霖，去年11月底遭中國公安刑事拘留。最新消息指出，陳品霖涉嫌「尋釁滋事」案件已於本月18日移送檢方起訴，目前被羈押在上海看守所。
政治2024年2月23日
中國不僅僅是德國大眾的首要市場，也是極其重要的生產基地

德語媒體:德國願為新疆人權付出多大代價?

德語媒體:德國願為新疆人權付出多大代價?

圍繞德國大眾是否應撤出新疆，德語報刊繼續展開激辯。《人民之聲報》認為，德國正面臨艱難抉擇：要麼為了人權事業而大幅犧牲經濟福祉，要麼就繼續依靠專制政權。《南德意志報》則指出，德國企業現在撤出新疆並不太會遭到北京的嚴厲懲罰。
媒體2024年2月16日
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external

在土耳其維吾爾人擔心被遣返中國

數十年來，從中國逃亡到土耳其的維吾爾人找到了一個安身之所。但如今他們擔心，如果土耳其議會批准與中國的引渡條約，自己是否會被遣返中國而面臨監禁。
人權2021年2月28日05:18 分鐘
China Hikvision Überwachungskamera

獨家：被指協助壓迫維吾爾人的海康威視 歐盟在用！

為了遏制新冠病毒的傳播，歐盟機構使用了海康威視生產的紅外熱像儀檢測體溫。該中國科技巨頭被指涉嫌協助監控維吾爾人。
人權2020年10月27日