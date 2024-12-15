新年後 德國機票價格將會上漲

德國航空協會主席比肖夫預計，航空旅行的票價將會上漲。從明年1月起，機場安檢的費用上限將從每位乘客10歐元提高到15歐元。空中交通管制費用也將大幅增加。儘管如此，明年乘坐飛機的乘客數量或會創下歷史新高。

（德國之聲中文網）明年德國的飛機票價可能會變得更貴。國際航空運輸協會（IATA）和德國航空協會（BDL）都做出這個預期。原因包括薪水、航管服務和安檢費用的上漲。儘管如此，IATA仍預計乘客數量將創歷史新高：全球首次有望超過50億人次乘坐飛機，將比今年增長6.7%。

德國航空協會主席，歐洲之翼航空（Eurowings）首席執行官比肖夫（Jens Bischof）接受媒體採訪時表示：「航空公司只能將成本壓力轉嫁給乘客。利潤率已經很低了……我們正在與政府就降低成本的措施進行對話。下一屆德國政府必須要取消航空交通稅。此外，必須結束在航空燃油配額方面的單邊國家行動，同時，機場安檢費用的上調也必須取消。」

尤其是廉價航空公司瑞安航空多次對德國高昂的營運成本表示不滿。該集團首席執行官奧利裡(Michael O'Leary) 最近接受德國《世界報》採訪時表示，高額成本已將德國變成「航空墓地」。瑞安航空將把更多飛機從德國轉移到其他市場，他說：「我們需要的是一屆致力於推動增長的新政府。「他還補充說，若是德國政府和地區機場降低那些荒謬高昂的稅收和費用，我們才考慮重新進軍德國。

航空中巴士運行業面臨著來自上游和下游的雙重壓力，一方面是無法撼動的機場費用、空中交通管制服務價格，供應商如發動機和飛機製造商也抬高價格。此外，行業還面臨來自下游的強大競爭壓力：每位乘客都可以隨時、在任何航線上進行價格比較，這都給航司帶來壓力。

（綜合報導）

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