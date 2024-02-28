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斯諾登
愛德華‧斯諾登 （英文: Edward Joseph Snowden，1983年生人），前美國國家安全局工作人員。
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深度報導
「雇傭駭客」、公安部、境外華人——德國專家談安洵事件
「雇傭駭客」、公安部、境外華人——德國專家談安洵事件
柏林墨卡托中國中心專家赫買迪在接受德國之聲採訪時表示，安洵公司洩密文件很好地呈現出中國的確有了一個新的「工業領域」--雇傭駭客。
政治
2024年2月28日
2024年2月28日
「洩密者」斯諾登成為俄羅斯公民
「洩密者」斯諾登成為俄羅斯公民
他多年前的爆料讓世人得以瞭解美情報機構在全球間諜活動之甚。現在，前美國國家安全局工作人員斯諾登被克里姆林宮領導人普丁批獲俄公民身份。
社會
2022年9月27日
2022年9月27日
事實核查:白俄羅斯迫降客機是否史無前例?
事實核查:白俄羅斯迫降客機是否史無前例?
歐盟和北約對一架民航飛機被強迫降落在明斯克機場表示憤怒。俄羅斯卻指出，2013年，因為美國想要抓捕斯諾登，玻利維亞總統專機也曾被強迫著陸在維也納。
政治
2021年5月26日
2021年5月26日
斯諾登願在保留美國籍的前提下申請俄羅斯護照
斯諾登願在保留美國籍的前提下申請俄羅斯護照
本周一，美國中情局前雇員愛德華‧斯諾登表示，他和他的太太打算在不放棄美國公民身份的前提下申請俄羅斯國籍。
政治
2020年11月3日
2020年11月3日
斯諾登獲得俄羅斯永久居留權
斯諾登獲得俄羅斯永久居留權
斯諾登已獲得俄羅斯永久居留權。他的律師說，目前斯諾登不考慮申請俄羅斯公民身份。去年他曾表示，如果能確保得到公正審判，他願意回到美國。
政治
2020年10月23日
2020年10月23日
華為5G又丟一國 這回是在歐洲心臟
華為5G又丟一國 這回是在歐洲心臟
在全球戰略佈局5G技術的華為屢屢受挫。在失去英國這個巨大市場並面臨德國政府雙重審核的同時，原本和華為開展廣泛合作的比利時電信公司Proximus宣佈，將在5G方面放棄華為。
經濟
2020年10月9日
2020年10月9日
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