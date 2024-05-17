斯洛伐克遇刺總理菲佐仍未脫離生命危險

斯洛伐克副總理卡利尼亞克稱，總理菲佐的狀況仍十分嚴峻。目前該國政府面臨的問題是，傷勢嚴重的總理不能履行職務期間，誰來執政。襲擊嫌犯則正在受到謀殺未遂的調查。

（德國之聲中文網）59歲的斯洛伐克總理菲佐遇刺後，周四（5月16日）經過五個小時的手術，仍留在重症監護室。醫生團隊預計周一將討論，是否將菲佐轉移至首都布拉迪斯拉發的醫院。

斯洛伐克國防部長兼副總理卡利尼亞克周四稱，菲佐的狀況仍十分嚴峻。他說，總理被四枚子彈擊中，傷勢嚴重。醫生得以穩定他的狀況，但仍未脫離生命危險。菲佐所在醫院的院長表示，槍傷的後果可能讓康復更為困難。

倘若出現總理因健康原因辭職，根據斯洛伐克憲法，政府將自動解散。不過，斯洛伐克政府2018年的做法或許可以成為參照模式。當時，記者庫西亞克遇害後，菲佐在輿論壓力下辭職。聯合政府達成一致，由佩列格裡尼（Peter Pellegrini）作為共同繼任人選，之後獲得總統的任命。如果菲佐僅是暫停行使總理職務直至康復，那麼，其副手將在此期間代理職務，--那麼，副總理卡利尼亞克將是第一順位的代理人選。

襲擊嫌犯正受到謀殺未遂調查 圖片來源： Radovan Stoklasa/AP Photo/picture alliance

襲擊嫌犯則正受到謀殺未遂的調查。內政部長稱，這名71歲的男子是單獨作案，對斯洛伐克的政治形勢不滿，但並非極端左翼或右翼政治團體成員。

案發時的安保狀況也受到質疑。當時，菲佐想要與聚集在圍欄的支持者握手。有關部門正在調查，菲佐的保鏢是否盡職，還是說在一個開放社會難以避免此類事件。

斯洛伐克即將離任的現任及繼任總統在菲佐遇刺重傷後舉行記者會 圖片來源： Petr David Josek/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

與此同時，即將離任的總統恰普托娃及其繼任者佩列格裡尼邀請各政黨共同對話。恰普托娃表示，希望走出仇恨與相互攻訐的惡性循環。佩列格裡尼呼籲各政黨暫停或減少6月9日歐洲大選前的選戰。

（德新社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。