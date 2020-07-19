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斯圖加特
斯圖加特是德國西南部巴符州首府，全國第六大城市，在經濟、文化、政治上具有重要地位。
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深度報導
斯圖加特警方搞「家譜調查」？
斯圖加特警方搞「家譜調查」？
斯圖加特騷亂事件發生以來，當地警察機構持續挨尅。批評者指控警方調查某些疑似騷亂者的移民背景。不過，警方反駁說，「家譜調查」雲雲，乃無稽之談。
政治
2020年7月19日
2020年7月19日
斯圖加特騷亂震驚德國 政界為警察撐腰
斯圖加特騷亂震驚德國 政界為警察撐腰
德國西南部城市斯圖加特周六晚發生嚴重騷亂，暴力分子襲擊警察、打砸商店的畫面震驚全德國。從總理到內政部長，政府高層齊聲譴責，並表態支持警方維持治安。
政治
2020年6月22日
2020年6月22日
斯圖加特周末發生騷亂 店鋪遭打砸搶
斯圖加特周末發生騷亂 店鋪遭打砸搶
周六夜間，數百名鬧事者對斯圖加特市中心地帶的商鋪進行打砸搶並襲擊警車和警員。警方發言人表示，當時的場面一度完全失控。
社會
2020年6月21日
2020年6月21日
德國發生男子當街被人刺死惡性事件
德國發生男子當街被人刺死惡性事件
一名36歲男子本周在德國斯圖加特被人當街刺死。警方目前已抓獲嫌犯。據稱，行兇者使用了一種類似於劍的凶器。
社會
2019年8月2日
2019年8月2日
禁行令 - 為了改善空氣品質
禁行令 - 為了改善空氣品質
空氣污染是困擾全球許多城市的一個棘手問題。相關城市或者頒發禁令，或者採取鼓勵措施，而目標只有一個：減少市中心的車輛交通。
自然與環境
2018年3月6日
2018年3月6日
8 張圖
德媒：李書福訪問斯圖加特
德媒：李書福訪問斯圖加特
據德國《星期日圖片報》報導，戴姆勒新晉大股東李書福本周日和下周一訪問位於斯圖加特的戴姆勒總部。該報還報導稱，李書福將前往柏林與德國總理梅克爾的經濟顧問舉行會晤。
經濟
2018年2月25日
2018年2月25日
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