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BdTD Indien | Safran

普羅科菲耶夫：D大調第1號交響曲

普羅科菲耶夫：D大調第1號交響曲

D大調第1號交響曲是俄國作曲家普羅柯菲耶夫的成名作，創作於1916年至1917年期間，又名古典交響曲。請聽D大調第1號交響曲的鋼琴版。
2024年4月24日15:52 分鐘
external

男性也有更年期 如何應對很重要

男性也有更年期 如何應對很重要

你聽說過男性更年期嗎？在奈及利亞，一個藥劑師俱樂部致力於提高民眾對男性更年期的認知。
非洲2024年4月21日01:20 分鐘
World Press Photos 2024

2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間

2024世界新聞攝影獎：痛苦、哀傷與感人的瞬間

世界新聞攝影獎每年都會表彰傑出的攝影作品。記者們前往戰區，用鏡頭展現政治動蕩中的苦難與悲痛時刻，或記錄氣候危機下的震撼一瞬。
全球2024年4月19日9 張圖
Die kleine Kirche von Maria Gern und der Watzmann

莫扎特：《D大調雙鋼琴奏鳴曲》

莫扎特：《D大調雙鋼琴奏鳴曲》

《D大調雙鋼琴奏鳴曲》是莫扎特為雙鋼琴譜寫的為數不多的作品，旋律優美動人，流傳甚廣。請聽來自中東的雙鋼琴組合阿馬爾（Duo Amal）的演奏。
2024年4月15日
Die kleine Kirche von Maria Gern und der Watzmann

莫扎特：《D大調雙鋼琴奏鳴曲》

莫扎特：《D大調雙鋼琴奏鳴曲》

《D大調雙鋼琴奏鳴曲》是莫扎特為雙鋼琴譜寫的為數不多的作品，旋律優美動人，流傳甚廣。請聽來自中東的雙鋼琴組合阿馬爾（Duo Amal）的演奏。
2024年4月15日27:08 分鐘
巴黎聖母院正在恢復原貌

五年重建 巴黎聖母院即將浴火重生

五年重建 巴黎聖母院即將浴火重生

2019年4月，巴黎聖母院發生大火遭到嚴重損毀。在歷時五年的重建修復工作後，這座被列入世界文化遺產的建築瑰寶將在2024年12月重新開放。
法國2024年4月15日
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焦點話題

旅居美國的中國女權主義活動人士呂頻說：「從長遠來看，女性對結婚生子的熱情只會不斷下降。我相信這是中國將面臨的最重要的長期危機。」 （圖為資料圖片）

越來越多的中國女性信奉「單身主義」

中國國務院總理李強在今年的政府工作報告中承諾要「努力建設生育友好型社會」並增加托育服務。然而，中國越來越多的年輕女性加入到一場日益壯大的「單身主義」運動，這給政府帶來了不小的挑戰。
中國2024年3月8日
Statue I Dschingis Khan I Genghis Khan

中國審查法國蒙古展 館方決定延後

成吉思汗是13世紀蒙古帝國傳奇領導人，不過這個名字現在卻成為中國政府的敏感詞，甚至伸手要求法國展覽不得提及。
歐洲2020年10月14日
跳轉至下一欄 文化生活

文化生活

勃肯鞋搖身一變，從過去飽受嘲笑的「醜鞋」到如今的時尚寵兒

德國勃肯鞋：從遭受群嘲到引領風潮

勃肯鞋作為保健鞋的形象早已不復存在，如今它成為了街頭潮人的穿搭配件，擁有大批忠實粉絲。現在，這家德國公司於紐交所首度上市，一起回顧這款拖鞋的故事。
2023年10月11日10 張圖
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戰火中的片刻喘息:基輔K41夜店重新營業

K41是烏克蘭最火爆的夜店之一。在俄烏戰爭爆發以前，這家Techno夜店曾經吸引全球各地的DJ。如今，在被迫歇業6個月後，K41重新開放戶外空間。這家夜店還將籌集得來的資金全部用來援助他人。
2022年9月7日01:52 分鐘
Symbolbild Sommerurlaub Strand

德國人在假期裡都干點啥？

德國暢銷小報"Express"周末版刊登了一項對德國人夏天渡假各類活動的統計，訊息大多來自讀者調查，話題從吃喝玩樂到上網、調情均有。
2019年7月3日7 張圖