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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

文化大革命

全稱「無產階級文化大革命」，也被稱為「十年動亂」、「十年浩劫」，是一場於1966年5月至1976年10月間在中華人民共和國境內所發生的政治運動。

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即時新聞

2024年3月22日

網飛版《三體》重演文革 牆內外評價兩極

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深度報導

資料照片：2017年，柯文哲作為台北市市長參加在上海舉辦的」雙城論壇「

牆外文摘：柯文哲是中共介選的一枚棋子？

牆外文摘：柯文哲是中共介選的一枚棋子？

柯文哲從頭到尾都瞧不起侯友宜，為什麼還要委屈地接受國民黨的「城下之盟」？這其中有什麼「難言之隱」？ 有評論認為，中共想介入台灣大選舉，是一件公開的秘密，種種跡象顯示，柯文哲只是其中一枚棋子。
政治2023年11月19日
台灣「上報」發表文章稱，中國現任總理李強曾和習近平聯手施壓前總理李克強

牆外文摘：李強和習近平聯手施壓李克強

牆外文摘：李強和習近平聯手施壓李克強

有評論指出，中國現任總理李強曾和習近平聯手施壓前總理李克強。李強下令在新規則中刪除了李克強的心頭大事「放管服」，並讓國務院進行新一輪統計打假，倒查到李克強的第二任期。
政治2023年10月29日
笑果文化公司旗下的脫口秀演員HOUSE在北京演出時，說他領養的兩條野狗追松鼠的場景讓他想起「作風優良，能打勝仗」8個字，該段子被指冒犯解放軍。

牆外文摘：脫口秀風波中的國家暴力

牆外文摘：脫口秀風波中的國家暴力

有評論認為，在脫口秀演員House（李昊石）在表演中提及 「作風優良，能打勝仗」引發的輿論熱潮中，一個可怕的訊號是，我們能清晰看到聲勢越來越浩大、無從質疑甚至無從不配合的，對於作為一套壓迫系統的國家機器、對於國家暴力尤其軍事暴力的無條件認同
政治2023年5月21日
Frankreich China l Chinesischer Botschafter Lu Shaye spricht zur Chinesischen Presse in Paris

長平觀察：習仲勳「文革」受迫害是無稽之談？

長平觀察：習仲勳「文革」受迫害是無稽之談？

中國駐法大使盧沙野最近的言論引起軒然大波。時評作家長平認為，盧沙野令人震驚的表述透露了中共兩大「玄機」。
政治2023年4月29日
時評作家長平認為，今天的政治並非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。

長平觀察：「十戶長」，一夜退回到秦朝？

長平觀察：「十戶長」，一夜退回到秦朝？

一份「十戶長」徵集令引起人們關注。時評作家長平認為，今天的政治並非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。
政治2022年9月27日
長平：今天的「白衛兵」對權力控制的貢獻大過當年的「紅衛兵」（資料圖片）

長平觀察：「疫革」的權力控制超過「文革」

長平觀察：「疫革」的權力控制超過「文革」

就專制者的權力控制而言，時評人長平認為， 「疫革」時期的習近平可能超過「文革」時期的毛澤東。換句話說，今天的「白衛兵」對專制權力的貢獻大過當年的「紅衛兵」。
政治2022年9月17日
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香港刮文革風 教師憂遭學生舉報

港區國安法下，有教師因教材提及言論自由及港獨而被DQ，終身不得再踏足任何校園，也有親中團體鼓勵學生告密，蒐集教師的「罪證」。德國之聲採訪香港的中學教師，他們在巨大政治壓力如何自處？師生關係如何變質？
政治2020年10月26日04:54 分鐘