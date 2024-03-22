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文化大革命
全稱「無產階級文化大革命」，也被稱為「十年動亂」、「十年浩劫」，是一場於1966年5月至1976年10月間在中華人民共和國境內所發生的政治運動。
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即時新聞
2024年3月22日
2024年3月22日
網飛版《三體》重演文革 牆內外評價兩極
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深度報導
牆外文摘：柯文哲是中共介選的一枚棋子？
牆外文摘：柯文哲是中共介選的一枚棋子？
柯文哲從頭到尾都瞧不起侯友宜，為什麼還要委屈地接受國民黨的「城下之盟」？這其中有什麼「難言之隱」？ 有評論認為，中共想介入台灣大選舉，是一件公開的秘密，種種跡象顯示，柯文哲只是其中一枚棋子。
政治
2023年11月19日
2023年11月19日
牆外文摘：李強和習近平聯手施壓李克強
牆外文摘：李強和習近平聯手施壓李克強
有評論指出，中國現任總理李強曾和習近平聯手施壓前總理李克強。李強下令在新規則中刪除了李克強的心頭大事「放管服」，並讓國務院進行新一輪統計打假，倒查到李克強的第二任期。
政治
2023年10月29日
2023年10月29日
牆外文摘：脫口秀風波中的國家暴力
牆外文摘：脫口秀風波中的國家暴力
有評論認為，在脫口秀演員House（李昊石）在表演中提及 「作風優良，能打勝仗」引發的輿論熱潮中，一個可怕的訊號是，我們能清晰看到聲勢越來越浩大、無從質疑甚至無從不配合的，對於作為一套壓迫系統的國家機器、對於國家暴力尤其軍事暴力的無條件認同
政治
2023年5月21日
2023年5月21日
長平觀察：習仲勳「文革」受迫害是無稽之談？
長平觀察：習仲勳「文革」受迫害是無稽之談？
中國駐法大使盧沙野最近的言論引起軒然大波。時評作家長平認為，盧沙野令人震驚的表述透露了中共兩大「玄機」。
政治
2023年4月29日
2023年4月29日
長平觀察：「十戶長」，一夜退回到秦朝？
長平觀察：「十戶長」，一夜退回到秦朝？
一份「十戶長」徵集令引起人們關注。時評作家長平認為，今天的政治並非退回到秦朝，而是秦政治的更新版本。
政治
2022年9月27日
2022年9月27日
長平觀察：「疫革」的權力控制超過「文革」
長平觀察：「疫革」的權力控制超過「文革」
就專制者的權力控制而言，時評人長平認為， 「疫革」時期的習近平可能超過「文革」時期的毛澤東。換句話說，今天的「白衛兵」對專制權力的貢獻大過當年的「紅衛兵」。
政治
2022年9月17日
2022年9月17日
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焦點話題
香港刮文革風 教師憂遭學生舉報
港區國安法下，有教師因教材提及言論自由及港獨而被DQ，終身不得再踏足任何校園，也有親中團體鼓勵學生告密，蒐集教師的「罪證」。德國之聲採訪香港的中學教師，他們在巨大政治壓力如何自處？師生關係如何變質？
政治
2020年10月26日
2020年10月26日
04:54 分鐘