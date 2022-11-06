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整風運動
整風運動，一般又稱作延安整風、搶救運動、搶救失足者運動，是中國共產黨自1942年2月開始在陝甘寧邊區延安根據地所發動的一場政治和文化的運動，持續了3年時間。
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深度報導
客座評論：習近平會發起一場新時代的「延安整風」？
客座評論：習近平會發起一場新時代的「延安整風」？
習近平近期在延安窯洞關於中共七大意義的講話，引發外界猜測：他是否會像毛澤東一樣發起一場整風運動？ 政治學者鄧聿文指出，習在權力班子裡已無對手，他目前沒有動機和動力發起一場大規模的整風運動。
政治
2022年11月6日
2022年11月6日
德語媒體：習近平的毛式整風
德語媒體：習近平的毛式整風
中國共產黨正在公安及司法系統發起新一輪整肅運動。分析人士認為，習近平希望通過此舉鞏固自己的統治權威。
政治
2020年8月21日
2020年8月21日
李銳官方葬禮 女兒拒絕出席
李銳官方葬禮 女兒拒絕出席
本周三，中共官方在八寶山革命公墓為黨內元老級人物李銳舉行了遺體告別儀式，遺體上還披蓋了黨旗。李銳的女兒李南央拒絕出席這場官方葬禮，並強調覆蓋黨旗、在八寶山革命公墓舉行告別儀式都違背了父親的生前遺願。
政治
2019年2月20日
2019年2月20日
一生坎坷 諍言灼諫 毛澤東秘書李銳去世
一生坎坷 諍言灼諫 毛澤東秘書李銳去世
曾任毛澤東秘書、在反右及文革中皆遭受迫害、六四事件中站在學生一邊、晚年大力呼籲實行憲政改革的中共元老人物李銳本周六早晨在北京去世。他還曾舉薦年輕的習近平，卻在後者權居高位後斥其剛愎自用、文化水準低。
政治
2019年2月16日
2019年2月16日
長平觀察：人民日報展示官窯珍品「嚇尿體」
長平觀察：人民日報展示官窯珍品「嚇尿體」
人民日報連續三天發表系列文章反對「浮誇自大文風」。時評人長平認為，這種以學習習近平文風為結論的文風，才是真正的「嚇尿體」。
政治
2018年7月4日
2018年7月4日
「永遠在路上」，要走向何方？
「永遠在路上」，要走向何方？
中共十八屆六中全會召開之際，中紀委和央視聯合製作的反腐主題專題片《永遠在路上》在每晚黃金檔播出。有專家表示，這是近30年來「罕見的表演」，讓人聯想起蘇聯大清洗時期和延安整風運動。
政治
2016年10月25日
2016年10月25日
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