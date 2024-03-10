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教宗
羅馬主教，同時為普世天主教會領袖與梵蒂岡城國元首，傳統上被認為是聖伯多祿宗徒之位的後繼者。
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即時新聞
2024年3月10日
2024年3月10日
教宗建議「舉白旗」談判 烏克蘭：絕不投降
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深度報導
肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤
肖爾茨在梵蒂岡與教皇方濟各舉行私人會晤
德國總理肖爾茨周六（3月2日）在梵蒂岡與教宗方濟各舉行了私人會晤。中東局勢和俄烏戰爭很可能會在此次會晤中被提及。
政治
2024年3月2日
2024年3月2日
教宗向中國人民迎春節發出祝福
教宗向中國人民迎春節發出祝福
教宗方濟各周日在聖彼得廣場上的午間禱告中，為中國民眾即將迎來春節而祝福。
文化
2024年2月4日
2024年2月4日
教皇方濟各允許教會為同性伴侶祝福
教皇方濟各允許教會為同性伴侶祝福
梵蒂岡宣佈允許神父為同性未婚伴侶祝福，但同時表示，祝福並不代表教會對同性關係的認可，祝福也不得以祝福婚姻的宗教儀式進行。
社會
2023年12月19日
2023年12月19日
教宗任命多位新紅衣主教 香港主教獲晉升
教宗任命多位新紅衣主教 香港主教獲晉升
教宗方濟各周六將21名主教擢升為紅衣主教（也稱「樞機主教」）。由此，樞機選舉人137中的73%是由方濟各任命的。這個群體將為方濟各繼任者人選投票。
政治
2023年9月30日
2023年9月30日
客座評論：方濟各教宗對「紅色」中國的「綠色」祝福
客座評論：方濟各教宗對「紅色」中國的「綠色」祝福
86歲高齡的教宗方濟各近日訪問蒙古時向中國大陸發表簡短演講，並公開稱呼中國民眾為「高貴的中國人民」。德國漢學家呂恆君指出，該稱呼出乎意料，特別是在當今中西方日益「脫鉤」的時代氛圍之下。
政治
2023年9月9日
2023年9月9日
教宗方濟各呼籲中國教徒 ：做好教徒 好公民
教宗方濟各呼籲中國教徒 ：做好教徒 好公民
天主教宗方濟各在蒙古講話時向中國致以問候，他還呼籲中國的天主教徒要做「好教徒和好公民」。天主教香港教區主教周守仁參加了教宗主持的彌撒。路透社指出，教宗方濟各利用此次訪問向北京傳遞訊息，政府無需擔心天主教會，因為它沒有政治議程要推動。
政治
2023年9月3日
2023年9月3日
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焦點話題
陳日君：《中梵協議》是骯髒勾當
《中梵協議》續簽兩年，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機形容是一樁「骯髒的勾當」，又批評教廷對華綏靖，採取曾在歐洲失敗的「東方政策（Ostpolitik）」，是在重複歷史錯誤，將進一步令中國地下教會陷入困境。
信仰
2020年10月29日
2020年10月29日
05:59 分鐘