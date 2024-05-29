教宗被指使用恐同粗話後道歉

據義大利媒體報導，教宗方濟各在一次主教會議上對LGBTQ+人士使用了極具貶損性的粗俗語言。梵蒂岡罕見地發表了道歉聲明，但沒有確認教宗是否使用了這樣的詞語。

（德國之聲中文網）據義大利媒體周二（5月28日）報導，教宗方濟各在與義大利主教舉行的一次閉門會議上使用了一個極具冒犯性的詞語來稱呼LGBTQ+人士。

義大利主要日報《共和國報》和《晚郵報》均援引匿名消息人士的話稱，教宗在重申反對同性戀者擔任牧師的立場時說了這樣的話。

據報導，這位87歲的教宗說，天主教神學院已經充斥著太多的"frociaggine"--在義大利語中這是一個極具貶義性的用語。

梵蒂岡隨後於周二罕見地公開道歉，但沒有確認媒體報導的內容。

梵蒂岡在道歉聲明中寫道："教宗從未打算冒犯他人或用恐同的語言表達自己，他向那些因他人報導中使用該詞而感到被冒犯的人表示歉意。"

聲明稱："正如（教宗方濟各）有機會在多個場合所說的那樣：在教會中，每個人都有容身之地！沒有人是無用的，沒有人是多餘的，每個人都有自己的空間。就像我們一樣，我們所有人都是如此。"

教宗對LGBTQ+的立場是什麼？

這一事件首先由政治八卦網站Dagospia報導，該網站稱事件發生在5月20日為期四天的義大利主教會議開幕期間。

《晚郵報》援引未具名主教的話證實了該報導，但補充說，來自阿根廷的教宗可能沒有意識到這一用語的冒犯性。

儘管教宗方濟各反對同性戀者擔任神父，但他總體上一直在推動對LGBTQ+人士採取更加歡迎的態度，這招致了天主教會中較為保守的成員的憤怒。

去年，他有限度地允許神父在某些情況下為同性伴侶祈福。而早在2013年擔任教宗之初，他就曾說過："如果一個人是同性戀，但他尋求上帝並懷有善意，我又有什麼資格去評判呢？"

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天主教官方教義仍然反對同性戀

教會的官方教義仍然反對同性戀。教宗方濟各在2018年向義大利主教們傳達了類似的訊息，儘管沒有使用仇視同性戀的污言穢語，但呼籲他們仔細審查潛在的神父，拒絕疑似同性戀者。

在方濟各的前任教宗本篤十六世時期，梵蒂岡曾表示，教會可以接受已經克服同性戀傾向三年的人擔任神父。

近年來，許多國家的天主教會一直在努力應對教堂及其相關活動出席率下降的問題。

試圖使教會對LGBTQ+人士的態度現代化的努力常常遭到神職人員中高度保守派的阻撓。

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（路透社、法新社）

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