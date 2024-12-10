敘利亞新當權者朱拉尼是何許人？

朱拉尼領導下的沙姆解放組織HTS推翻了阿薩德政權。那麼，朱拉尼是何許人？他對敘利亞未來政局又有哪些計劃？

（德國之聲中文網）直到幾周前，恐怕在敘利亞境外，還鮮少有人知道朱拉尼（ Mohammad al-Dschulani）這個名字。而現如今，朱拉尼已經是佔據世界各大媒體頭版的新聞人物。朱拉尼是敘利亞沙姆解放組織HTS（ Hajat Tahrir al-Scham）的領導人。周日，朱拉尼領導下的武裝力量已經攻佔了首都大馬士革，並迫使獨裁者阿薩德倉皇出逃。儘管十一月底以來，參與戰鬥的武裝組織有很多，但朱拉尼及其率領的HTS民兵顯然是主導力量。

朱拉尼以勝利者的姿態攻入大馬士革，並在著名的倭馬亞大清真寺舉行了盛大的慶功儀式。他宣佈，在阿薩德以暴力手段鎮壓抗議運動，並引發敘利亞內戰13年之後，大馬士革終於獲得瞭解放。來自俄羅斯媒體的消息稱，阿薩德及其家人已經逃往莫斯科。

摘掉頭巾 穿上軍裝

多年以來，朱拉尼一直在秘密行動。現在他突然開始公開露面，並接受各大國際媒體的採訪。除此之外，朱拉尼的外表也發生了變化。2011年，敘利亞剛開始內戰的時候，朱拉尼還戴著聖戰民兵的頭巾，不過，近來朱拉尼佩戴聖戰頭巾的次數越來越少，身著軍服軍帽的情況倒是越來越多。

阿薩德家族在敘利亞幾十年的統治瞬間垮台，據稱阿薩德本人已逃往莫斯科。 圖片來源： Mohammed Al-Rifai/AFP/Getty Images

朱拉尼原名艾哈邁德‧沙拉（ Ahmed al-Scharaa），據媒體報導，他八十年代初出生於沙烏地阿拉伯。BBC報導稱，直到1989年，他的父親一直是沙烏地阿拉伯的一名工程師。也就是在這一年，他們一家搬到大馬士革，居住在市內一個富人區裡。據稱，他的父親是阿薩德的反對者，並在敘利亞度過了很多年的牢獄生活，直到後來流亡海外。

有報導稱，2001年的「911」恐怖襲擊發生之後，朱拉尼對基地組織發生了興趣，於是，他在2003年前往伊拉克，並在當地加入了基地組織，後來也因此被監禁了五年。

不向西方提供攻擊理由

2011年，朱拉尼返回敘利亞，並成為「努斯拉陣線」（Al-Nusra-Front）的領導人，該組織是基地組織在敘利亞的分支機構，也是沙姆解放組織HTS的前身。2015年，朱拉尼曾宣稱，他的組織同「伊斯蘭國」的不同之處在於，他們並沒有對西方發動襲擊的計劃。他還曾表示，推翻了阿薩德政權之後，他不會對阿薩德家族所屬的阿拉維少數民族採取報復行動。朱拉尼與基地組織宣佈斷交時曾表示，他之所以採取這一步驟，是不想給西方對其組織發動襲擊提供理由。

2017年1月，朱拉尼軟硬兼施收編了敘利亞西北部的一些伊斯蘭武裝團伙，並讓他們加入了沙姆解放組織HTS。這樣一來，HTS就控制了伊德利卜省的大部分地區。在HTS控制區，朱拉尼建立起了民事管理機構，並逐漸形成了國中之國的局面。

與此同時，對其反對者，朱拉尼則採取了嚴厲的打擊行動。在這一時期，不斷有人權組織和HTS控制區內的民眾指責朱拉尼以殘暴手段打擊反對派人士。聯合國甚至將這類清除異己的行動定性為戰爭罪行。

儘管同基地組織分道揚鑣，組織名稱也發生了變化，但HTS還是被聯合國、美國、英國以及其他一些國家定性為恐怖主義組織。

朱拉尼下一步有何計劃？

現在，朱拉尼已經成了全世界關注的焦點。華盛頓中東研究所的敘利亞問題專家多爾塞（ James Dorsey）對德國之聲表示，朱拉尼迄今為止並沒有對少數民族使用暴力，「這無疑是一個令人充滿希望的訊號」。不過，德國駐敘利亞前大使萊尼克（ Andreas Reinicke）則並沒有這麼樂觀。他對天主教新聞社表示，HTS的意識形態根基依舊來自基地組織，因此，敘利亞基督徒以及庫爾德少數民族的未來仍充滿了危險。

身著軍服的朱拉尼正在接受媒體採訪。 圖片來源： Balkis Press/ABACA/Imago Images

過去幾年以來，朱拉尼為了改善形象，曾在2023年地震後參觀過難民營，併發起和監管救助措施。現在，朱拉尼對阿列頗的居民承諾，絕對不會使用暴力。目前，阿列頗城內仍生活著大約兩萬名基督徒，更多的基督徒則已在過去幾年當中逃離該市。除此之外，朱拉尼還要求手下武裝人員，保障控制區內的安全。

「世紀國際」政治研究所的倫德（Aron Lund）對法新社表示，至少在現在看來，這是一個好的政治舉措。「在當地以及國際層面上引發的恐慌情緒越低，朱拉尼表現得越像一位負責任的政治家，而不是聖戰極端分子的暴虐做派，那他面臨的困難就會越少。但他是一位正派的政治家嗎？當然不是。」倫德在談到朱拉尼現在的所作所為時說到：「這是目前最明智的言行。」

據BBC報導，HTS採取的是「溫和派聖戰」戰略，比其他嚴守意識形態的聖戰組織更為務實。朱拉尼的所作所為也許可以說明，「伊斯蘭國」和基地組織正在失去影響力，因為他們的做法過於低效，而且也難以長期堅持。

德法表達合作意願

德國總理肖爾茨和法國總統馬克宏已經表示，他們願意同敘利亞的新當權者開展合作。德國政府發言人表示，德國總理肖爾茨和法國總統馬克宏一致認為，這種合作必須建立在尊重人權和保護少數民族以及宗教少數派的基礎之上。肖爾茨和馬克宏通話中還強調，敘利亞的領土完整和主權必須得到保障，歐盟也需要加強在敘利亞的參與。

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