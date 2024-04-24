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政治
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頭條新聞
被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢
台灣
2024年4月24日
2024年4月24日
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
國際特赦組織：歐洲在人權問題上大搞雙重標準
2024年4月24日
2024年4月24日
金融貪腐案連連 中國銀行原行長認罪
2024年4月24日
2024年4月24日
歐洲議會通過《供應鏈法》
2024年4月24日
2024年4月24日
4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕
2024年4月24日
2024年4月24日
布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程
2024年4月24日
2024年4月24日
美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中
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深度報導
中國安全設備企業歐洲兩家子公司被歐盟突襲檢查
中國安全設備企業歐洲兩家子公司被歐盟突襲檢查
歐盟委員會昨天（4月23日）在《外國補貼條例》（FSR）下對安全設備領域的外國補貼進行突襲檢查。遭突襲檢查的是一家中國企業在波蘭和荷蘭公司的辦公室。歐盟官方公報稱，這項調查旨在確定歐洲供應商是否在中國獲得公平準入，北京方面迅速對此提出批評。
歐洲
2024年4月24日
2024年4月24日
親巴勒斯坦抗議活動在美國大學蔓延
親巴勒斯坦抗議活動在美國大學蔓延
美國多所大學學生針對以色列在加薩的軍事行動舉行了大規模抗議活動。一些學生被捕激起憤怒情緒。與此同時，示威者也被指控反猶主義。
美國
2024年4月24日
2024年4月24日
烏克蘭限制海外領事服務 敦促適齡男性回國參戰
烏克蘭限制海外領事服務 敦促適齡男性回國參戰
許多符合軍事動員年齡的烏克蘭男性居住在國外，僅在德國人數就達到20萬。現在基輔方面希望他們回國參戰補充兵源。烏克蘭外交部宣佈對海外領事服務做出限制，這可能意味著領事館拒絕向在海外生活的18歲至60歲烏克蘭男性公民發放新證件。
烏克蘭
2024年4月24日
2024年4月24日
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？
4月23日，台灣憲法法庭就死刑是否違憲展開言詞辯論。法庭上12位大法官的裁決，將成為台灣未來死刑存廢的關鍵。民調顯示，將近八成民眾不讚成廢死，台灣人怎麼看這次的死刑釋憲？他們認為，沒有 死刑的台灣會是什麼樣子？
台灣
2024年4月23日
2024年4月23日
07:33 分鐘
報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據
報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據
以色列指控部分聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）援助人員是「恐怖分子」，促成對該機構中立性的獨立審查。審查小組表示，以色列沒有提供證據支持這一指控。
中東
2024年4月23日
2024年4月23日
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段
美國國務卿布林肯即將訪華之際，媒體引述知情人士稱，華盛頓正在擬定對部分中國銀行制裁的草案，以期對北京施壓，停止為俄羅斯軍工產業提供支持。美國政府認為，中國的出口使得俄羅斯在西方制裁之下仍能重振國防工業。
中國
2024年4月23日
2024年4月23日
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德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
德國
2024年4月21日
2024年4月21日
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
成百上千的伊朗無人機擊中以色列境內的目標？幾天來，網路上流傳著大量相關影片，似乎印證伊朗對以色列的報復襲擊取得了巨大戰果。不過，德國之聲事實核查發現，許多影像資料都是來自於幾年前。
以色列
2024年4月16日
2024年4月16日
專訪甘思德：中國欲吸外資 從傾聽民意開始
專訪甘思德：中國欲吸外資 從傾聽民意開始
美國智庫學者甘思德過去36年來多次造訪中國，最近一次是參加今年的「中國發展高層論壇」。他接受DW專訪，提出他對外商投資信心和中美關係走向的觀察。他怎麼看待現在的中國？
中國
2024年4月5日
2024年4月5日
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焦點話題
專訪：中國間諜在德國也很活躍
負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
德國
2024年4月23日
2024年4月23日
02:47 分鐘
AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕
德國另類選擇黨歐洲議會大選頭號候選人克拉的一名中國助手被德國警方逮捕，罪名是涉嫌為中國情報機構從事間諜活動。去年曾有报道指出，克拉在該黨日益親華的立場方面發揮了關鍵作用。
德國
2024年4月23日
2024年4月23日
烏克蘭十大軍事援助國
為了幫助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，烏克蘭的西方盟國已提供了數百億美元的軍事援助。到目前為止，美國是其最大軍事援助國，德國位居第二。
2024年4月22日
2024年4月22日
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觀點評論
德語媒體：德國政界商界整體都過於親中
評論
中國
2024年4月24日
2024年4月24日
德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗
評論
2024年4月22日
2024年4月22日
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
評論
中國
2024年4月21日
2024年4月21日
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文化生活
戰火中的片刻喘息:基輔K41夜店重新營業
K41是烏克蘭最火爆的夜店之一。在俄烏戰爭爆發以前，這家Techno夜店曾經吸引全球各地的DJ。如今，在被迫歇業6個月後，K41重新開放戶外空間。這家夜店還將籌集得來的資金全部用來援助他人。
2022年9月7日
2022年9月7日
01:52 分鐘
高級政客的外表究竟有多重要？
德國大選的競選活動已經到了最後沖刺階段。那麼候選人在競選期間公開亮相時的外表與穿著究竟有多重要？政客們又是如何通過穿著來為自己加分的呢？
2017年9月16日
2017年9月16日
昔日德央行秘密金庫變身博物館
德意志聯邦銀行在冷戰期間在科赫姆（Cochem）建立了一個秘密金庫，儲存了數百億的備用馬克。據信，這個項目進行的十分機密，並沒有鄰居發現這座建築的真正用途。而今它被改造成博物館，人人都能前來參觀。
2016年3月18日
2016年3月18日
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