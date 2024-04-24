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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

政治

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頭條新聞

王信福等37位台灣死囚提出釋憲，案件23日在憲法法庭展開言詞辯論。無法到庭發聲的王信福，透過廢死聯盟公開其信件：「要剝奪一個人的生命難道已不再需要聽其辯解了嗎？」

被害者家屬成廢死律師 台灣激辯死刑存廢

台灣2024年4月24日
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即時新聞

2024年4月24日

國際特赦組織：歐洲在人權問題上大搞雙重標準

2024年4月24日

金融貪腐案連連 中國銀行原行長認罪

2024年4月24日

歐洲議會通過《供應鏈法》

2024年4月24日

4名參訪希特勒故居的德國人被警方逮捕

2024年4月24日

布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程

2024年4月24日

美參院通過援烏以台法案 80億美元助印太抗中

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深度報導

去年9月，歐盟委員會主席馮德萊恩宣佈要對中國相關產業啟動反補貼調查。這項調查在去年10月正式啟動。

中國安全設備企業歐洲兩家子公司被歐盟突襲檢查

中國安全設備企業歐洲兩家子公司被歐盟突襲檢查

歐盟委員會昨天（4月23日）在《外國補貼條例》（FSR）下對安全設備領域的外國補貼進行突襲檢查。遭突襲檢查的是一家中國企業在波蘭和荷蘭公司的辦公室。歐盟官方公報稱，這項調查旨在確定歐洲供應商是否在中國獲得公平準入，北京方面迅速對此提出批評。
歐洲2024年4月24日
自上周哥倫比亞大學100多名學生被捕以來，美國大學校園內的抗議活動愈演愈烈

親巴勒斯坦抗議活動在美國大學蔓延

親巴勒斯坦抗議活動在美國大學蔓延

美國多所大學學生針對以色列在加薩的軍事行動舉行了大規模抗議活動。一些學生被捕激起憤怒情緒。與此同時，示威者也被指控反猶主義。
美國2024年4月24日
去年年底以來，烏克蘭軍隊在前線一直在失去更多的陣地，因為該國面臨兵力短缺和急需的西方盟國援助不斷受阻的雙重困境。

烏克蘭限制海外領事服務 敦促適齡男性回國參戰

烏克蘭限制海外領事服務 敦促適齡男性回國參戰

許多符合軍事動員年齡的烏克蘭男性居住在國外，僅在德國人數就達到20萬。現在基輔方面希望他們回國參戰補充兵源。烏克蘭外交部宣佈對海外領事服務做出限制，這可能意味著領事館拒絕向在海外生活的18歲至60歲烏克蘭男性公民發放新證件。
烏克蘭2024年4月24日
external

死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？

死刑釋憲案：台灣人怎麼看廢死？

4月23日，台灣憲法法庭就死刑是否違憲展開言詞辯論。法庭上12位大法官的裁決，將成為台灣未來死刑存廢的關鍵。民調顯示，將近八成民眾不讚成廢死，台灣人怎麼看這次的死刑釋憲？他們認為，沒有 死刑的台灣會是什麼樣子？
台灣2024年4月23日07:33 分鐘
UNRWA從1949年開始援救巴勒斯坦難民。它在加薩中部的大樓

報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據

報告出爐：UNRWA有中立問題 無涉恐證據

以色列指控部分聯合國近東巴勒斯坦難民救濟與工程處（UNRWA）援助人員是「恐怖分子」，促成對該機構中立性的獨立審查。審查小組表示，以色列沒有提供證據支持這一指控。
中東2024年4月23日
Belgien | Antony Blinken, Außenminister der USA

美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段

美媒：華盛頓擬制裁部分中國銀行作為最後手段

美國國務卿布林肯即將訪華之際，媒體引述知情人士稱，華盛頓正在擬定對部分中國銀行制裁的草案，以期對北京施壓，停止為俄羅斯軍工產業提供支持。美國政府認為，中國的出口使得俄羅斯在西方制裁之下仍能重振國防工業。
中國2024年4月23日
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焦點話題

external

專訪：中國間諜在德國也很活躍

負責國內安全的德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺（Thomas Haldenwang）接受德國之聲採訪時談到幾天前三名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕的案件，他表示中國間諜在德國也很活躍。此外他也解釋了為何俄羅斯在德國展開大規模活動的原因。
德國2024年4月23日02:47 分鐘
德國極右翼政黨選項黨（AfD）黨員克拉（Maximilian Krah）是該黨在今年6月即將舉行的歐洲議會大選中推出的首席候選人。他的一名中國助理涉嫌從事間諜活動被捕。

AfD重要政客的中國助理涉嫌間諜罪被逮捕

德國另類選擇黨歐洲議會大選頭號候選人克拉的一名中國助手被德國警方逮捕，罪名是涉嫌為中國情報機構從事間諜活動。去年曾有报道指出，克拉在該黨日益親華的立場方面發揮了關鍵作用。
德國2024年4月23日
美國提供給烏克蘭的陸軍戰術導彈系統

烏克蘭十大軍事援助國

為了幫助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，烏克蘭的西方盟國已提供了數百億美元的軍事援助。到目前為止，美國是其最大軍事援助國，德國位居第二。
2024年4月22日
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觀點評論

德語媒體：德國政界商界整體都過於親中

評論
中國2024年4月24日

德語媒體：中國學者稱俄羅斯在烏克蘭必敗

評論
2024年4月22日

牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策

評論
中國2024年4月21日
跳轉至下一欄 文化生活

文化生活

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戰火中的片刻喘息:基輔K41夜店重新營業

K41是烏克蘭最火爆的夜店之一。在俄烏戰爭爆發以前，這家Techno夜店曾經吸引全球各地的DJ。如今，在被迫歇業6個月後，K41重新開放戶外空間。這家夜店還將籌集得來的資金全部用來援助他人。
2022年9月7日01:52 分鐘
Brüssel Alexis Tsipras

高級政客的外表究竟有多重要？

德國大選的競選活動已經到了最後沖刺階段。那麼候選人在競選期間公開亮相時的外表與穿著究竟有多重要？政客們又是如何通過穿著來為自己加分的呢？
2017年9月16日
Bundesbank Bunker Cochem Deutschland Rheinland-Pflaz

昔日德央行秘密金庫變身博物館

德意志聯邦銀行在冷戰期間在科赫姆（Cochem）建立了一個秘密金庫，儲存了數百億的備用馬克。據信，這個項目進行的十分機密，並沒有鄰居發現這座建築的真正用途。而今它被改造成博物館，人人都能前來參觀。
2016年3月18日9 張圖