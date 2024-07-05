收受百萬珠寶未申報 "巴西川普「被起訴

據多方消息報導，被外界成為」巴西川普「的巴西前總統博索納羅在任內獲沙烏地贈價值數百萬的鑽石首飾而未申報。巴西警方現以貪污罪對其提起訴訟。

（德國之聲中文網）據報導，巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro）因收受沙烏地阿拉伯赠予的鑽石首飾而被指控犯有貪污、洗錢和團伙犯罪等罪名。

博索納羅在任期間，沙烏地政府向其夫婦贈送了價值320萬美元（296萬歐元）的珠寶，包括一條鑽石項鏈、一枚戒指、若干名貴手錶和耳環。

2021年，一名政府助手在从利雅德返回巴西時，在聖保羅國際機場被海關攔截，海關官員在其背包中查獲部分珠寶首飾。

巴西聯邦最高法院大法官亞歷山大‧德‧莫拉斯（Alexandre de Moraes）下令展開調查，並宣佈部分珠寶已被出售，但未經申報。

本周四（7月4日），據美聯社和路透社報導，安全消息人士透露，巴西聯邦警察以涉及珠寶首飾的洗錢和團伙犯罪等罪名對博索納羅提起訴訟。

最高法院目前尚未收到警方報告。

被告方作何回應？

前總統博索納羅的長子、現任參議員弗拉維奧‧博索納羅（Flavio Bolsonaro）在社群網站上聲稱，該指控是對其父親進行"公然且無恥"的迫害。

根據報導，警方還對博索納羅以外的其他10人提起了訴訟。其中兩人是博索納羅的律師，分別是弗雷德裡克‧瓦塞夫（Frederick Wassef）和法比奧‧瓦恩加滕（Fabio Wajngarten）。

"我之所以會經歷這一切，完全是因為我為博索納羅做辯護工組的緣故，"瓦塞夫在一份聲明中表示。

瓦恩加滕則表示，警方沒有找到任何證據表明其有罪。

"聯邦警察知道我沒有參與任何一件他們正在調查的事情，但就是因為我始終如一地為前總統博爾索納羅進行辯護，他們仍然想要懲罰我，"他在社群網站上寫道。

這是博索納羅卸任總統以來第二次被起訴，此前他因涉嫌偽造新冠疫苗接種記錄而被起訴。

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(美聯社、路透社)

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