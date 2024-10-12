支援烏克蘭：法國的幻影戰機能起多大作用？

基輔將從巴黎獲得幻影戰鬥機，但交付時間比計劃推遲了幾個月。這些飛機將在法國進行現代化改裝後再交付。那麼烏克蘭對這些飛機寄予了怎樣的期望？這些戰機又能起到多大的實質作用？

（德國之聲中文網）儘管法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年6月承諾，將在2024年底前向烏克蘭交付首批幻影2000戰鬥機，基輔今年仍無法獲得這些飛機。10月8日，法國國防部長勒柯爾尼（Sébastien Lecornu）宣佈，交付將延遲。根據他的聲明，烏克蘭將於2025年第一季度從法國獲得這些戰機，以應對俄羅斯的侵略戰爭。

根據《防務新聞》（Defense News）雜誌報導，法國達索航空公司（Dassault Aviation）總共製造了大約600架幻影2000轟炸機，其中一半出口到了八個國家，包括希臘、阿聯酋和台灣。這種飛機長約14米，翼展約9米，空重7500公斤，最高時速可達2700公里每小時。

幻影2000-5是幻影戰機的現代化版本，配備了更先進的雷達，並且可以裝備Mica空對空導彈(又稱為雲母導彈)。此外，它還能夠搭載SCALP-EG型空射巡航導彈，法國正向烏克蘭提供這類武器。

烏克蘭《防務快訊》（Defence Express）雜誌主編卡特科夫（Oleh Katkov）表示，法國的戰機將大幅增強烏克蘭的空軍力量。「幻影戰機的首要任務是防空，特別是抵禦巡航導彈和無人機的攻擊。」他在接受德國之聲採訪時這樣說道。

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幻影戰機的現代化改裝

法國國防部長勒柯爾尼在社交網路X上的帖子中進一步表示，向烏克蘭交付的幻影戰機將在法國吉倫特省的卡索基地進行現代化升級，並安裝新的設備，以增強其空中作戰、地面打擊以及電子戰防禦能力。

卡特科夫指出，經過現代化升級後，這些法國戰機將能夠使用長距離武器，如法國AASM Hammer導彈，其射程超過70公里。此外，他還建議，將美國的JDAM-ER和SDB滑翔炸彈整合到幻影2000-5中，這將有助於打擊前線附近的地面目標，這類武器目前已在烏克蘭軍隊中投入使用。

勒柯爾尼提到的增強電子戰能力也是關鍵因素。卡特科夫解釋說，這將使幻影戰機在應對俄羅斯干擾訊號時更加有力，尤其是在導航系統、機載雷達和通信系統的操作方面。

因為烏克蘭軍隊的蘇-24轟炸機已經有效使用了法國和英國共同開發的SCALP或風暴陰影（Storm Shadow）巡航導彈來打擊俄羅斯地面目標，所以卡特科夫認為，在幻影戰機上裝備這些武器就顯得較為次要。

幻影2000還不如烏克蘭空軍現有的蘇制米格29？圖為2023年8月烏克蘭空軍的一架米格29戰機正在東部執行任務 圖片來源： Libkos/AP Photo/picture alliance

幻影戰機與F-16的區別

幻影和F-16戰機幾乎在同一時期研發，但二者在設計和性能上存在顯著差異。專家認為，幻影在與敵方戰機的空戰中相比美國的F-16更為弱勢。

「幻影2000-5沒有長程空對空導彈，適合進行後方的防空作戰以及投擲滑翔炸彈。」卡特科夫表示。F-16同樣能夠執行這些任務，但其裝備還可以阻止敵機進入空域進行轟炸。F-16擁有射程可達160公里的空對空導彈，而幻影2000-5的導彈射程僅為60至80公里。「幻影2000-5缺乏執行這類任務所需的相應武器。」卡特科夫補充道。

烏克蘭飛機製造商安東諾夫公司（Antonov）前工程師克雷沃拉普（Kostjantyn Krywolap）也指出了這些缺陷。他認為，法國的轟炸機在空戰中甚至比蘇聯制的米格-29（MiG-29）還要弱。「它們的雷達性能較差，武器配置也不支持空戰。」克雷沃拉普在為《RBK烏克蘭》撰寫的文章中表示，幻影發射的導彈很容易被俄羅斯戰機攔截。

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烏克蘭能獲得多少架幻影戰機？

今年7月，烏克蘭總統澤倫斯基（Wolodymyr Selenskyj）表示，烏克蘭軍隊至少需要128架F-16戰機，才能在空域上與俄羅斯抗衡。目前，基輔僅從丹麥和荷蘭獲得了幾架F-16，距離這一目標尚遠。

卡特科夫估計，到2027年，烏克蘭最多只能收到70架戰機。「在這種情況下，問題在於從哪裡獲得足夠數量的戰機。」他說，這時，法國的幻影戰機可能會有所幫助。不過法國究竟會提供多少架戰機尚不清楚。據法國門戶網站「Opex360」稱，法國空軍僅擁有20架幻影2000-5，並計劃在2030年前退役。因此，烏克蘭可能無法從法國獲得更多的戰機。

然而，烏克蘭空軍並不打算僅僅依賴F-16和幻影戰機。9月底，烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerow）表示，除了西方盟友已經承諾的戰機外，烏克蘭還在討論接收其他類型的戰機，如鷹獅（Gripen）戰機和颱風戰鬥機（Eurofighter）。

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