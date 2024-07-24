擺脫「巴黎廁所」惡名 塞納河乾乾淨淨迎奧運

塞納河將在巴黎奧運會上扮演重要的角色。一些游泳賽事將在塞納河中進行。因其水質長期存在問題，塞納河有」巴黎廁所「的惡名。經過艱苦的治理之後，巴黎體育部長、巴黎市長近日紛紛跳入塞納河中游泳，以證明水質達標無害。

（德國之聲中文網）繼法國體育部長烏迪亞-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）之後，7月17日，巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）也親身"試水"，在巴黎奧運組委會主席等人的陪同下跳入塞納河游了大約一百米。卡斯特拉7月13日在塞納河游泳時穿著長袖長褲的氯丁橡膠泳衣，伊達爾戈則只穿了短袖短褲的氯丁橡膠連體泳衣。德國駐巴黎大使施特凡‧施泰因萊恩（Stephan Steinlein）近日也到塞納河裡"暢游"了一番。

他們都想傳達出一個訊息，巴黎的塞納河已足夠乾淨，可以進行奧運比賽項目。

按計劃，巴黎奧運會開幕式將在塞納河上舉行。而7月30日、31日奧運鐵人三項中的1500米游泳項目，以及8月8日、9日的奧運馬拉松游泳項目都將在塞納河中進行。德國遊泳選手萊奧妮‧貝克（Leonie Beck）是馬拉松游泳項目參賽者之一。

巴黎市長、巴黎奧運組委會主席等7月17日在塞納河游泳，以發出塞納河清潔達標的訊號 圖片來源： Lafargue Raphael/ABACA/picture alliance

"我們做到了"

"這似乎是不可能，可我們做到了"，伊達爾戈在巴黎聖母院附近的塞納河河段中游了大約100米後自豪地說。

曾經擔任巴黎市長的法國前總統希拉克（Jacques Chirac）早在1988年就夢想清理塞納河，讓巴黎人能夠再次在河裡游泳。直到今天，他的這個願望才有幾近成真。

近年來，法國已投資約14億歐元清理塞納河，讓許多以前將廢水直接排入塞納河及其支流的家庭連上了下水道系統。為此，流動小組挨家挨戶進行了說服工作。

塞納河上眾多遊船和船屋的經營者也受到必須遵守規定，禁止將廢水倒入河中的警告。巴黎奧斯特利茨火車站附近還修建了一個巨大的溢流池。這樣，大雨期間，排污系統中的污水就不會隨著雨水湧入塞納河。

但治理工作是漫長的。去年夏天，原定在塞納河舉行的測試游泳賽因水中含有大量細菌而取消。由於初夏多雨，在七月初以前，塞納河水樣一直細菌超標，其中包括大腸桿菌和腸球菌。網上流傳著許多關於塞納河是"巴黎廁所"的尖酸評論。

直到離奧運會開幕還有十來天，塞納河的河水樣本才終於達到國際游泳聯合會規定的標準。

巴黎奧運會最有價值的遺產之一？

法國總統馬克宏數度堅稱會到塞納河裡游泳。近日，法國總統府表示，馬克宏會信守承諾，但"不一定"是在巴黎奧運動會開始之前。

在1900年的巴黎夏季奧運會上，游泳比賽曾在塞納河舉行，共有76名男運動員參加，其中包括德國隊奪冠的障礙游泳項目。當時，巴黎有幾處游泳池的水源都來自塞納河。但從1923年以來，巴黎禁止在塞納河游泳，理由是水污染以及對航運造成的危險。

但今夏，塞納河多個河段都將允許人們下河游泳。這也許將是2024巴黎奧運最有價值的遺產之一。

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（法新社）

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