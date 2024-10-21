擁抱可以，但在這裡最多三分鐘

（德國之聲中文網）離別時刻總是難舍難分，最後的擁抱更是必不可少。有時候一場激情擁抱可以持續很久。但在紐西蘭但尼丁機場，這樣的場面也許將難在出現。

那麼什麼樣的擁抱才是「太長」呢？超過三分鐘。至少但尼丁機場是這樣認為的。那裡已經設立警示牌，寫明「最多擁抱三分鐘」。在藍底白字、帶有擁抱象形圖的簡單提示牌上，還為那些覺得三分鐘意猶未盡的人們給出建議：「請使用停車場作為真愛告別的場所」。

為何只給三分鐘？

機場方面表示，因為太多人在送別時長時間擁抱告別，導致出發航站大樓過於擁擠，而造成有些人無法擁抱。機場想通過設立時間限制的方法來解決這個問題。機場負責人德波諾（Daniel De Bono）在接受紐西蘭電台採訪時表示，要促使大腦釋放所謂快樂物質的催產素（Oxytocin）和血清素（Serotonin），短短20秒的抱抱就足夠。他說自己不久前讀到的一項科學研究中做出這個結論。

如果擁抱超過三分鐘，會不會遭到逮捕？這倒也不至於。德波諾表示，會請這些人去其他地方繼續道別，比如停車場。那裡可以免費停車15分鐘。

這項新規定引發不少討論。社群網站平台和傳統媒體都有不少相關報導。很多人在網上對新規定頗有微詞。媒體報導很可能吸引更多人專程去這家機場長時間擁抱。

吻完就飛

類似的、乍聽上去很離奇的規定其實在其他機場也早就存在，比如「吻完就飛」（Kiss and Fly）。許多機場都限制了人們的告別時間，甚至採取罰款方式。

比如德國西部的杜塞道夫机場就規定，在出發候機樓前的停車場最多可以免費停車七分鐘。攝影頭會記錄車牌，如果汽車停車時間沒到七分鐘，停車場欄桿會自動抬起放行。如果超出時間，至少要付5歐元，此後每超過5分鐘再加5歐元。即便如此，也最多只允許停30分鐘。不過，對於大多數人來說，限制停車時間還是比限制擁抱時間要更合乎情理一些。

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