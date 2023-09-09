  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

摩洛哥

位於非洲西北部，隔直布羅陀海峽和地中海與葡萄牙、西班牙相望。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

Marokko | Erdbeben in Marrakesch

摩洛哥深夜強震 死亡人數破千

摩洛哥深夜強震 死亡人數破千

摩洛哥周五深夜遭遇強震，目前已造成至少1000人罹難，並導致被列入世界遺產的馬拉喀什舊城區建築損毀。救援人員正開路前往偏遠地區，仍需時間確定傷亡情況，死傷人數恐持續上升。
自然與環境2023年9月9日
資料圖片

南歐北非下冰雹 英國超市限購蔬果

南歐北非下冰雹 英國超市限購蔬果

如果近日去英國連鎖超市阿斯達買菜，那麼番茄你最多只能拿三個，黃瓜也最多買三根——這是因為南歐和北非的惡劣天氣造成蔬果減產，導致英國食品零售商貨源緊缺。
經濟2023年2月22日
法國要求從中國出發旅客提交48小時內的核酸檢測陰性證明，並進行隨機篩檢

多國對中國旅客設新冠限制措施 韓國暫停旅遊簽

多國對中國旅客設新冠限制措施 韓國暫停旅遊簽

鑑於中國疫情快速上升且即將開放國門，迄今有十多個國家宣佈對從中國入境旅客實施限制措施，澳洲、加拿大也宣佈跟進。摩洛哥禁止來自中國旅客入境，韓國則暫停核發旅遊簽。世衛呼籲中國提供疫情真實數據。
健康2023年1月2日
Marokko China Uyghur Yidiresi Aishan

聯合國出手干預 籲摩洛哥勿遣返維族男回中國

聯合國出手干預 籲摩洛哥勿遣返維族男回中國

上周，摩洛哥一個法院判定，要將艾山遣返回中國，但國際人權組織擔憂，艾山在中國恐面臨酷刑。聯合國禁止酷刑委員會20日也發出臨時措施，要求摩洛哥不要立即將維吾爾人艾山遣返回中國。
政治2021年12月22日
國際特赦組織表示，如果伊迪熱斯‧艾山被引渡中國，他將面對恣意拘禁和酷刑。

摩洛哥法院裁定向中國引渡一名維吾爾人

摩洛哥法院裁定向中國引渡一名維吾爾人

據法新社報導，摩洛哥一家法院裁定，中國籍維吾爾人伊迪熱斯‧艾山涉嫌「參與恐怖行動」，將被引渡到中國。人權組織國際特赦組織则表示，伊迪熱斯‧艾山因為曾為維吾爾人人權團體工作過，所以才遭受北京方面的指控。
政治2021年12月16日
external

少年身上綁滿塑料瓶偷渡

少年身上綁滿塑料瓶偷渡

5月19日，一名少年渾身綁著塑料瓶，游過西班牙與摩洛哥的海上邊境，抵達西班牙飛地休達。不過，他的偷渡沒有成功。
社會2021年5月21日02:27 分鐘
顯示更多