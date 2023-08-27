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搖滾樂

一種音樂類型，起源於1940年代末期的美國，1950年代早期開始流行。

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深度報導

傳統意義上的朋克（2007年資料圖）在中國已很難得見

朋克搖滾在中國：被馴化的叛逆

朋克搖滾在中國：被馴化的叛逆

即便在中國最國際化的大都市上海，朋克搖滾還是受到嚴格的文化審查，但這種為年輕人提供宣洩互動的音樂依然火爆。德廣聯記者來到了一場音樂會現場。
文化2023年8月27日
Russland Moskau | Präsidenten Wladimir Putin & Xi Jinping, China

牆外文摘：中共冷酷算計，普丁何時被棄？

牆外文摘：中共冷酷算計，普丁何時被棄？

有評論認為，中共的地緣政治方針植根於一種古老的戰略文化，即為了中國的利益而讓其他國家相互對抗。普丁犯了一個潛在的嚴重錯誤，他砍斷了與西方的橋樑，全力與中國合作，罔顧北京利用其友誼的歷史。
政治2023年7月30日
Elvis Presley steht weiß gekleidet vor seinem Anwesen "Graceland".

辭世45年：「貓王」埃爾維斯繼續譜寫傳奇

辭世45年：「貓王」埃爾維斯繼續譜寫傳奇

1977年8月16日，42歲的搖滾巨星「貓王」英年早逝，但他的音樂影響了一代又一代。
文化2022年8月16日11 張圖
Großbritannien London | Free Julian Assange Demo | Roger Waters

「台灣是中國一部分」 搖滾前輩語出驚人

「台灣是中國一部分」 搖滾前輩語出驚人

日前在接受採訪時，平克‧佛洛伊德乐隊前主唱沃特斯就眼下政治議題批評西方的對外政策，並稱台灣「是中國的一部分」，在社群網站上引起熱烈討論。
政治2022年8月8日
Cui Jian | chinesischer Rockmusiker

「中國搖滾之父」崔健獲台灣金曲獎歌王

「中國搖滾之父」崔健獲台灣金曲獎歌王

在台灣第33屆金曲獎頒獎禮上，有「中國搖滾教父」之稱的崔健獲得最佳華語男歌手獎，成為首位獲此殊榮的大陸歌手。大陸網民表示祝賀的同時稱讚金曲獎的「格局」。
文化2022年7月3日
David Bowie 1972 (Foto: picture alliance/)dpa

搖滾變色龍大衛‧鮑伊——隕落的「星」

搖滾變色龍大衛‧鮑伊——隕落的「星」

他不只是一個全球唱片銷量過1億張的音樂家，還是一個演員、畫家和行為藝術家。他與德國也有很多不解之緣。
文化2022年1月8日7 張圖
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