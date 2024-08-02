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換囚行動：德國釋放俄羅斯殺人犯引爭議

2024年8月2日

西方國家與俄羅斯的囚犯交換中，一名在德國被判無期徒刑的殺人犯也獲釋，以交換被俄羅斯關押的政治犯。這在德國引發很大爭議。

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德國總理肖爾茨8月1日在科隆-波昂機場迎接13名被俄羅斯釋放的人員
德國總理肖爾茨8月1日在科隆-波昂機場迎接13名被俄羅斯釋放的人員圖片來源： Marvin Ibo Güngör/Bundesregierung/Getty Images

（德國之聲中文網）德國外長貝爾博克接受媒體採訪談及俄羅斯殺人犯克拉西科夫（Vadim Krassikow）提前獲釋時說，這是一個「高度敏感的兩難局面」，「德國政府內部沒有人輕易做出這個決定」。

周四（8月1日）在換囚行動中獲釋的克拉西科夫於2021年在柏林被判處終身監禁。此人與2019年受俄羅斯國家之命，在柏林一處公園謀殺了一名在德國尋求庇護的車臣裔喬治亞人。

在光天化日下謀殺一名在德國尋求庇護的車臣裔喬治亞人，俄羅斯殺人犯克拉西科夫的案件當時在德國便引發極大關注
在光天化日下謀殺一名在德國尋求庇護的車臣裔喬治亞人，俄羅斯殺人犯克拉西科夫的案件當時在德國便引發極大關注圖片來源： Christoph Soeder/dpa/picture-alliance

德國外長貝爾博克表示，此次換囚行動中，一些知名的俄羅斯反對派人士獲釋，其中包括卡拉-穆爾扎（Wladimir Kara-Mursa）。她說，這一交換行動的考慮和決定是「一個高度敏感的問題」，強烈激起人們的情感和討論的需求。不過，她整體上稱這是「令人寬慰的一天」。

殺人案被害者家屬表示失望

而德新社報導，克拉西科夫殺人案的被害者家屬則對殺人犯獲釋表示失望和不解。

他們通過律師表示：「對我們家屬來說，這一消息是具有毀滅性的。一方面，我們對於有人的生命獲救感到高興。與此同時，我們對於這個世界上看來不再有法律而非常失望，即便在那些法律被視為最高準則的國家。」

這名被害者曾在第二次車臣戰爭中，多年領導一個反抗俄羅斯的武裝。莫斯科稱他為俄數十名安全力量的死亡負責，將他定性為車臣恐怖分子。

肖爾茨：「如果之前有任何疑惑，在與這些如今重獲自由的人們交談後，也不再有疑惑」
肖爾茨：「如果之前有任何疑惑，在與這些如今重獲自由的人們交談後，也不再有疑惑」圖片來源： Christoph Reichwein/dpa-Pool/picture alliance

肖爾茨：並非輕易的決定

德國總理肖爾茨夜間與13名被俄羅斯釋放的人員會晤。他在科隆波昂機場表示，會晤讓人十分感動。「許多人此前擔心自己的身體健康和生命，必須十分明確地說明這一點，因此，我們如今在這裡可以實現這一保護很重要。」

肖爾茨說：「沒有人輕易作出這一決定，將一名被判終身監禁的殺人犯在僅僅數年後就驅逐出境。」

肖爾茨在與獲釋人員會晤後，稱交換行動是正確的決定。「如果之前有任何疑惑，在與這些如今重獲自由的人們交談後，也不再有疑惑。」

除卡拉-穆爾扎之外，俄知名反對派人士雅辛（Ilja Jschin）等也被莫斯科釋放。德國電視一台駐俄通訊員表示，在與其中一位反對派人士的家人交談時，他們非常欣喜和寬慰，本以為自己的親人不會服滿刑期，是因為俄政權不會持續那麼久，而沒有預期到此次囚犯交換行動。

此次被釋放的德國公民包括此前在白俄羅斯被判死刑的Rico K.，以及四名被俄羅斯關押的男性：Patrick S.，持有德國、俄羅斯雙重國籍的19歲的Kevin L.，政治學者Demuri W.以及受到叛國指控的活動人士German M.。

法律規定與政治決定

據德國電視一台報導，對於這樣一次囚犯交換，在德國並無明確的法律規定。而同樣明確的是，這一交換是一個政治決定。

報導稱，作為法律依據，此次所引述的是刑事訴訟法第456a條款，可將被判有罪者驅逐出境。聯邦檢察署則須權衡，哪一個利益更重要：是執行監禁刑罰，還是驅逐出境。而最終有權發布指示的是司法部長。而司法部長布希曼（Marco Buschmann）作出了這一指示。

德國政府發言人周四晚發布的聲明中說，聯邦政府面對困難的決定，「一方面是國家執行對一名被判有罪的罪犯的監禁刑罰的利益，另一方面是無辜被囚者的自由權、身體健康以及在一些案例中生命權的利益」。

（綜合報導）

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