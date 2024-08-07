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「換囚行動」人質裡克專訪：「我一直期盼德國的幫助」

Sergey Satanovskiy
2024年8月7日

擁有德國、俄羅斯雙重國籍的凱文‧裡克17歲那年在俄羅斯被拘捕。通過莫斯科與西方的一場交換囚犯行動，他與其他政治犯如今重獲自由。他向DW講述了自己的經歷。

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裡克8月2日在波昂與媒體見面
裡克8月2日在波昂與媒體見面圖片來源： Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）19歲的裡克（Kevin Lick）是8月1日「換囚行動」中從莫斯科和明斯克獲釋的16名政治犯之一。該行動是冷戰以來最大的一次。

裡克也是被俄羅斯判處叛國罪最年輕的囚犯。2022年，他在俄羅斯南部邁科普（Maikop）被拘捕，2023年被判四年監禁。法庭判決稱，他為「德國損害俄羅斯安全」的活動提供了支持。

調查人員稱，裡克在邁科普拍攝了軍事部隊的照片，併發送給了「外國代表」。調查人員稱，他此舉是由於反對俄羅斯的「政治路線」以及「特別軍事行動」，後者是俄羅斯對烏克蘭戰爭的稱法。

8月2日，裡克與俄羅斯獲釋政治犯在波昂出席記者會。他向DW講述了獄中經歷以及與德國總理肖爾茨、知名俄羅斯反對派人士的會面。

DW：裡克先生，如今在德國重獲自由，您感受如何？

裡克：感覺好像雖然身體已經自由了，但靈魂還在監獄裡。我當時甚至沒有機會換件衣服，或者帶上文件（編者註：裡克見記者時仍穿著囚服）。我也沒有機會帶上還沒回復的信件。一切都那麼快。

我沒想到會有交換行動。周六（7月27日）晚上，我離開餐廳。一名警衛過來對我說，讓我拿上牙刷牙膏，——就這些。然後，當天我在主樓裡被關了六個小時。

當時我在阿爾漢格爾斯克（Archangelsk）地區的韋爾斯克（Welsk）市監獄。我在那裡過了剛好一個月。後來，特種部隊把我帶走，三名俄羅斯聯邦安全局FSB工作人員押送。之後乘民用飛機前往莫斯科謝列梅捷沃（Scheremetjewo）機場。之後，FSB將我送到列福爾托沃（Lefortowo）監獄，我被關押在單人囚房。沒跟我說任何事。只是說，沒人知道我在列福爾托沃。

鐵絲網的背後是莫斯科的列福爾托沃監獄
鐵絲網的背後是莫斯科的列福爾托沃監獄圖片來源： Vlad Karkov/IMAGO/ZUMA Wire

那些天裡我一直不明就裡，不知道發生了什麼事。…我們（編者註：指被交換的囚犯）從俄羅斯歐洲部分不同的監獄被提出來，關進單人囚房。我們不知道其他人在列福爾托沃。直到他們把我從單人囚房提出來，上了巴士車，我才看到，雅辛（Ilja Jaschin）和卡拉-穆爾扎（Wladimir Kara-Mursa）也在那裡。

我們受到驅趕和責罵。十五六個戴黑頭套的FSB人員在那裡。一名囚犯因為在巴士上張望了一下，就被雙手反扣。一名FSB男子對我喊道：「你是感覺到自由了是吧？我們這就把你關回去！」

當時您不知道接下來會發生什麼？

我當然期盼有這樣的可能，但我當時也知道，這樣的想法可能很幼稚。交換囚犯的可能性幾乎為零，而且上這樣一個名單也相當困難。

那您在獄中的時候抱有希望嗎？

我一直很希望（德國有關部門——編者注）會幫助我。我在波昂下飛機的時候，德國總理肖爾茨來接機。我對他說：「我很感謝您，也知道這是出於人道主義。」自從17歲被關押以來，我一直希望能以某種方式得到幫助。

您帶有一個俄羅斯身份證件…

我有俄羅斯和德國國籍，但我的德國和俄羅斯護照都被收走了，作為刑事訴訟的材料。他們只給了我一個俄羅斯身份證，我就帶著這個身份證飛到德國。我想，近期內我是不能返回俄羅斯了，雖然我很想。但我認為，我們在俄羅斯還會有一個美好的未來。

您自由後的第一個願望是什麼？

與我的母親見面。她很擔心我，我很想念她。上次見到她是在5月（編者註：裡克的母親生活在俄羅斯）。

德國總理肖爾茨在科隆波昂機場等待從俄羅斯獲釋的政治犯
德國總理肖爾茨在科隆波昂機場等待從俄羅斯獲釋的政治犯圖片來源： Marvin Ibo Güngör/Bundesregierung/Getty Images

8月1日晚間，飛機抵達科隆波昂機場的時候，您見到了總理肖爾茨。您的感受是怎樣的？

坦率地說，與肖爾茨說幾句話我很高興，但更高興的是認識卡拉-穆爾扎、雅辛和皮沃瓦羅夫（Andrej Piwowarow）這樣如此堅強的人。

總理對您說了什麼？

我們就說了幾句話。他熱烈歡迎我們到德國，與我們握手。他說，在交換囚犯中釋放殺人犯（FSB人員克拉西科夫Wadim Krassikow，編者注）是個困難的決定。但因為這，許多人重獲自由。不過，這還不是所有的政治犯。在俄羅斯還有數千名政治犯被關押。

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