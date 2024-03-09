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深度報導
伊朗政府譴責Meta刪除哈梅內伊社媒賬戶
伊朗政府譴責Meta刪除哈梅內伊社媒賬戶
儘管伊朗政府禁止民眾使用Instagram、臉書和X等西方社群網站，但是政府官員卻在這些平台上開設賬戶。Meta集團刪除該國最高領導人哈梅內伊的賬戶之後，伊朗政府譴責其「侵犯言論自由」。
政治
2024年3月9日
2024年3月9日
「雇傭駭客」、公安部、境外華人——德國專家談安洵事件
「雇傭駭客」、公安部、境外華人——德國專家談安洵事件
柏林墨卡托中國中心專家赫買迪在接受德國之聲採訪時表示，安洵公司洩密文件很好地呈現出中國的確有了一個新的「工業領域」--雇傭駭客。
政治
2024年2月28日
2024年2月28日
反猶指責發酵，馬斯克告媒體組織誹謗
反猶指責發酵，馬斯克告媒體組織誹謗
社交平台X對一家非盈利組織提出了起訴。該組織一份報告指X平台上主要品牌的廣告出現在反猶主義內容旁邊。X則表示，正是這家組織操縱了平台訊息源，因此廣告才會出現。
社會
2023年11月21日
2023年11月21日
社媒充斥以哈衝突假消息 歐盟對X展開調查
社媒充斥以哈衝突假消息 歐盟對X展開調查
以哈衝突發生後，社媒上與之相關的假訊息激增。歐委會要求臉書、X等社媒公司限期改善。Meta已著手刪帖，富豪馬斯克的X則尚未積極做出回應。德國反歧視機構開出第一槍，宣佈退出X平台，並呼籲聯邦政府跟進。
政治
2023年10月13日
2023年10月13日
社群媒體如何成為普丁的政治宣傳工具
社群媒體如何成為普丁的政治宣傳工具
歐盟的一份報告顯示，Meta、X和Telegram未能阻止俄羅斯在社群媒體上的政治宣傳，甚至自2022年起，越來越多人開始關注與普丁或俄羅斯政府相關的社媒帳戶，這是為什麼？
技術
2023年9月9日
2023年9月9日
03:06 分鐘
李逵遇李鬼 德國外長推特帳號遭模仿
李逵遇李鬼 德國外長推特帳號遭模仿
在社群網站X（原推特）上一個刊發諷刺性內容的帳號專門挖苦德國聯邦外長貝爾博克，引起了不小的爭議。在德國外交部的抗議之下，這個有可能與外長官方帳號發生混淆的X帳號被專門標注為「諷刺模仿類博主」。
社會
2023年8月8日
2023年8月8日
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