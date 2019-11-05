You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
採訪：達揚
跳轉至下一欄 採訪：達揚 的更多報導
採訪：達揚 的更多報導
專訪：肯定林鄭並不意味不會替換她
專訪：肯定林鄭並不意味不會替換她
中國國家主席習近平高調會晤香港特首林鄭月娥，並對其工作予以高度評價。但政治觀察家林和立仍認為，林鄭月娥卸任只是時間問題。
政治
2019年11月5日
2019年11月5日
專訪：香港抗議潮的經濟根源不容忽視
專訪：香港抗議潮的經濟根源不容忽視
從示威者的基本訴求來看，香港持續數月的抗議活動無疑是為了爭取民主自由權利，但德國學者迪特認為，這場運動背後的社會和經濟根源也不容忽視。
政治
2019年10月13日
2019年10月13日
專訪：中國官媒何以重提「平息反革命暴亂」
專訪：中國官媒何以重提「平息反革命暴亂」
「六四」事件距今已接近三十年。中國官媒裡對這一事件的描述從「暴亂」漸漸淡化為」風波「乃至隻字不提。但本周中國官媒裡，再次出現了「平息反革命暴亂」的字眼。北京政治觀察家章立凡通過電話對德國之聲談了他的看法。
政治
2018年12月18日
2018年12月18日
中國專家：金正恩頻繁來訪合情合理
中國專家：金正恩頻繁來訪合情合理
金正恩三個月內何以三次訪問中國？中朝關係將如何發展？北韓棄核是否動真格？中國吉林大學的北韓問題專家王生教授對德國之聲談了他的看法。
政治
2018年6月20日
2018年6月20日
專訪：本次南北韓對話可能是最後的機會
專訪：本次南北韓對話可能是最後的機會
一度劍拔弩張的朝鮮半島局勢突然出現了戲劇化轉機：南北韓高級代表今天在板門店舉行了兩年來的首次直接對話。應當如何解讀這一最新發展呢？ 中國吉林大學北韓問題專家王生對德國之聲談了他的看法。
政治
2018年1月9日
2018年1月9日
前往首頁