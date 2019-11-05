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採訪：達揚

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China Carrie Lam und Präsident Xi Jinping in Hongkong

專訪：肯定林鄭並不意味不會替換她

專訪：肯定林鄭並不意味不會替換她

中國國家主席習近平高調會晤香港特首林鄭月娥，並對其工作予以高度評價。但政治觀察家林和立仍認為，林鄭月娥卸任只是時間問題。
政治2019年11月5日
Hongkong Anti-Regierungsproteste

專訪：香港抗議潮的經濟根源不容忽視

專訪：香港抗議潮的經濟根源不容忽視

從示威者的基本訴求來看，香港持續數月的抗議活動無疑是為了爭取民主自由權利，但德國學者迪特認為，這場運動背後的社會和經濟根源也不容忽視。
政治2019年10月13日
China Mann stoppt Panzerkolonne Tiananmen-Platz 1989

專訪：中國官媒何以重提「平息反革命暴亂」

專訪：中國官媒何以重提「平息反革命暴亂」

「六四」事件距今已接近三十年。中國官媒裡對這一事件的描述從「暴亂」漸漸淡化為」風波「乃至隻字不提。但本周中國官媒裡，再次出現了「平息反革命暴亂」的字眼。北京政治觀察家章立凡通過電話對德國之聲談了他的看法。
政治2018年12月18日
China - Kim Jong Un zu Besuch bei Xi Jinping (Screenshot aus China's CCTV)

中國專家：金正恩頻繁來訪合情合理

中國專家：金正恩頻繁來訪合情合理

金正恩三個月內何以三次訪問中國？中朝關係將如何發展？北韓棄核是否動真格？中國吉林大學的北韓問題專家王生教授對德國之聲談了他的看法。
政治2018年6月20日
Südkorea Gespräche zwischen Nord- und Südkorea in Panmunjom

專訪：本次南北韓對話可能是最後的機會

專訪：本次南北韓對話可能是最後的機會

一度劍拔弩張的朝鮮半島局勢突然出現了戲劇化轉機：南北韓高級代表今天在板門店舉行了兩年來的首次直接對話。應當如何解讀這一最新發展呢？ 中國吉林大學北韓問題專家王生對德國之聲談了他的看法。
政治2018年1月9日
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