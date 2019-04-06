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採訪記者：黃穎

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Hongkong Anson Chan, ehemalige Chief Secretary of Hong Kong

專訪: 當「一國兩制」變成「一國一制」

專訪: 當「一國兩制」變成「一國一制」

香港前政務司司長陳方安生訪美，與美方交流香港的「一國兩制」實施情況。期間曾與眾議院議長佩諾西及副總統彭斯會面，陳指美方非常關注香港的政情。建制派和內地媒體批評陳方安生訪美是「挾洋自重」、「告洋狀」。
政治2019年4月6日
Hongkong verweigert Journalist Victor Mallet Visum nach Gesprächsrunde über Unabhängigkeit | Kritik

專訪 : 新聞自由是香港的基石

專訪 : 新聞自由是香港的基石

英國《金融時報》亞洲版編輯、香港外國記者會第一副主席馬凱（Victor Mallet）遭港府拒絕續發工作簽證，令人懷疑與他邀請港獨人士演講有關, 事件繼續廣泛發酵。德國之聲就此事訪問擁有40年研究中國經驗的時事評論員林和立。
政治2018年10月9日
China Ethnie der Uiguren

專訪人權觀察：習近平強壓 新疆最甚

專訪人權觀察：習近平強壓 新疆最甚

國際人權組織人權觀察發表報告，披露中共以反恐為名在新疆各地設立「政治再教育營」，上百萬維吾爾人被非法關押在內。曾被關押的受訪者表示，在營中被灌輸愛國愛黨思想、吃飯時要感謝國家主席習近平及共產黨。
政治2018年9月11日
Hong Kong National Party Andy Chan

專訪陳浩天: 為了自由與尊嚴 堅持發表演講

專訪陳浩天: 為了自由與尊嚴 堅持發表演講

香港外國記者會邀請香港民族黨召集人陳浩天本周二（8月14日）演講，引發激烈反應，先有北京外交部駐港特派公署派人阻攔，繼而前特首及現任特首亦連番批評。陳浩天接受德國之聲專訪時表示，為了自由與尊嚴，他仍會堅持接受邀請前往演講。
政治2018年8月13日
Hong Kong Salesian Churn - Kardinal Joseph Zen

專訪：「不是害怕 是擔憂教廷投降讓步」

專訪：「不是害怕 是擔憂教廷投降讓步」

方濟各教宗上任以來，梵蒂岡與中國關係改善的消息屢屢傳出。最近更有消息稱，中梵將就主教任命達成協議。教宗則對媒體表示，反對協議的香港榮休主教陳日君看起來「有點害怕」。陳日君接受德國之聲專訪，對此做出回應。
政治2018年6月28日
China Skyline von Hongkong bei Nacht

專訪 : 香港新聞自由前景傾向悲觀

專訪 : 香港新聞自由前景傾向悲觀

香港記者協會日前公佈新聞自由指數調查結果，公眾評分創五年來新低，香港記者協會主席楊健興就此接受德國之聲專訪。
政治2018年4月15日
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