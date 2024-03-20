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捷克
位於中歐的內陸國，首都布拉格。
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即時新聞
2024年3月20日
2024年3月20日
蕭美琴訪歐讓北京「生氣」 台外長：我們做對了
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深度報導
捷克與台灣簽署備忘錄 合作援助烏克蘭重建
捷克與台灣簽署備忘錄 合作援助烏克蘭重建
捷克政府和台灣政府周五（11月10日）簽署了一項備忘錄，雙方將在援助烏克蘭重建移動式水處理設施和氣電共生能源系統兩個方面開展合作。台灣外交部表示，「當烏克蘭接近最終勝利時」，對其援助還將擴大到其他領域。
政治
2023年11月10日
2023年11月10日
曾流亡半生 寫下傳世之作：作家米蘭‧昆德拉去世
曾流亡半生 寫下傳世之作：作家米蘭‧昆德拉去世
以布拉格之春為背景，米拉‧昆德拉教會我們承受「生命中不能承受之輕」。他在上世紀70年代移居法國，流亡半生，生活於兩個世界、兩種語言中，向世人奉獻了偉大的作品。2019年，90歲高齡的昆德拉重獲捷克國籍。
文化
2023年7月12日
2023年7月12日
台灣外長到訪捷克 呼籲歐洲盟友共促台海和平
台灣外長到訪捷克 呼籲歐洲盟友共促台海和平
正在出訪捷克首都布拉格的台灣外長吳釗燮周三表示，台灣希望同中國共享台灣海峽的和平穩定，並希望獲得歐洲各國的支持。
政治
2023年6月14日
2023年6月14日
台灣外長據報將訪歐 或與捷克總統同台
台灣外長據報將訪歐 或與捷克總統同台
路透社引述匿名消息獨家報導，台灣外交部長吳釗燮下週將赴歐訪問，並突破性地與捷克總統同台出席外交活動，若成真料將再次引發中國不滿。捷克外交部則強調，捷克官員不會偏離既有的對台政策。
政治
2023年6月9日
2023年6月9日
赴台立法院演說 捷克議長：與台灣同舟共濟
赴台立法院演說 捷克議長：與台灣同舟共濟
捷克眾議院議長艾達莫娃率領超過150人的代表團訪問台灣，27日與台灣總統蔡英文會晤後，於週二（28日）赴台灣立法院演說，發表挺台言論。她說了什麼？
政治
2023年3月28日
2023年3月28日
捷克新總統帕維爾：台灣總統主動邀請通話
捷克新總統帕維爾：台灣總統主動邀請通話
捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）接受DW獨家專訪，談及堅定支持烏克蘭、和台灣總統蔡英文通話以及是否和達賴喇嘛見面等相關問題。來看他怎麼說？
政治
2023年2月2日
2023年2月2日
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