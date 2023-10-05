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挪威
北歐國家，位於斯堪迪納維亞半島西部，人類發展指數位居世界前列。
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深度報導
挪威作家福瑟獲得諾貝爾文學獎
挪威作家福瑟獲得諾貝爾文學獎
這位挪威作家最著名的身份是劇作家，作品曾在世界各地上演。他的代表作之一是一部關於藝術與上帝的長達1250頁的單句小說。
文化
2023年10月5日
2023年10月5日
中國外長秦剛本周出訪德、法、挪三國
中國外長秦剛本周出訪德、法、挪三國
中國外交部周一宣佈，中國外長秦剛受邀將在本周先後訪問德國、法國和挪威。秦剛周一在會見美國駐華大使伯恩斯時表示，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，是兩個大國相處必須要守住的底線。
政治
2023年5月8日
2023年5月8日
烏總統：挪威是其他國家的榜樣！
烏總統：挪威是其他國家的榜樣！
烏總統澤倫斯基在一段影片中感謝挪威提供70億美元軍援，表示挪威為其他國家做出了榜樣。與此同時，歐盟和美國計劃對幫助規避制裁，向俄羅斯提供幫助的第三國採取措施。雙方發布了一份聯合聲明，但其中並沒有提到中國或是具體措施。
政治
2023年3月11日
2023年3月11日
北溪爆炸疑雲不散 德國當局選擇沉默
北溪爆炸疑雲不散 德國當局選擇沉默
美國前調查記者赫什對北溪管道被炸事件的「爆料」引起巨大反響和爭議，而德國等當事國家的沉默，也使得各種猜測甚囂塵上。
政治
2023年2月22日
2023年2月22日
挪威發現大量稀土礦藏 環保組織擔憂
挪威發現大量稀土礦藏 環保組織擔憂
繼瑞典境內發現大量稀土礦藏後，挪威學者日前也發布報告稱，該國海域蘊藏有大量的銅、鈷、鎂、鎳以及稀土等礦物資源。這有助於減少歐洲對中國的經濟依賴度，但是環保組織也提出了關於海洋生態環境的擔憂。
經濟
2023年1月28日
2023年1月28日
擁抱詩和遠方！冬季旅遊哪裡最美？
擁抱詩和遠方！冬季旅遊哪裡最美？
厭倦灰濛蒙的天空和冬季的抑鬱氛圍？這些渡假地點在冬季時節依舊風光明媚！
旅行
2023年1月17日
2023年1月17日
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