挪威、西班牙、愛爾蘭宣佈將承認巴勒斯坦國

歐洲國家挪威、西班牙和愛爾蘭宣佈將承認巴勒斯坦的國家地位。在此之前，瑞典是唯一這樣做的西歐國家。

（德國之聲中文網）挪威將承認巴勒斯坦為一個國家。挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）周三（5月22日）在奧斯陸宣佈了這一消息。他說，正式官宣儀式計劃於5月28日舉行。

挪威政府的一項聲明寫道，巴勒斯坦人擁有建立獨立國家的基本權利。以色列人和巴勒斯坦人都有權在各自獨立的國家和平生活。聲明還寫道，「沒有兩國解決方案，中東就不可能有和平。」

多年來，挪威在中東外交政策領域發揮了關鍵作用，曾作為東道國在上世紀90年代初主持了以巴和談，並促成了巴以雙方簽署《奧斯陸協定》。當下挪威認為，承認巴勒斯坦為獨立國家，有益於支持加薩戰爭中的溫和派。

斯特勒首相認為，加薩戰爭已讓數萬人喪生，因此，「我們必須為以色列人和巴勒斯坦人提供政治解決方案，這是唯一的選項。以巴兩國必須能夠和平共存」。

同一天，西班牙和愛爾蘭也先後宣佈將承認巴勒斯坦為主權獨立的國家。西班牙也將在5月28日舉行正式發布，而愛爾蘭尚未告知官宣的日期。

西班牙首相桑切斯此前在議會表示，以色列總理納坦雅胡实施的政策給加薩製造了痛苦和破壞，讓兩國解決方案面臨危險。

西班牙首相桑切斯在都柏林拜訪愛爾蘭總理哈里斯 圖片來源： Paul Faith/PA Wire/empics/picture alliance

此前只有瑞典承認巴勒斯坦國家身份

作為第一個、也是迄今唯一一個歐盟成員國，瑞典於2014年承認巴勒斯坦國家身份。比利時政府仍在對承認巴勒斯坦國的時機猶豫不決；葡萄牙則經歷了權力更替，在保守派政府上台後暫時擱置了這一計劃。

德國雖然與巴勒斯坦自治權力機構保有聯繫，但稱只有在以色列承認巴勒斯坦國之後才願承認其國家身份。只要被歐盟和美國視為恐怖組織的哈馬斯仍在巴勒斯坦地區持續作為一個政治力量存在，承認巴勒斯坦國就被認為是不可能的。

以色列召回大使緊急磋商

周三，以色列召回了駐愛爾蘭和挪威的特使，稱有進行「緊急磋商」的必要。以色列外長卡茨（Israel Katz）表示，他的國家不會對此保持沉默。

此前，以色列盡一切努力試圖說服愛爾蘭等國不要邁出這一步驟。以色列外交部在社群網站平台X上發布了一條影片，警告道「承認巴勒斯坦國會將你們變成伊朗和哈馬斯手中的棋子」，「助長極端主義和地區不穩定」。

（綜合報導）

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