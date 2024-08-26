拼多多控股第二季度淨利潤大幅增長

購物平台拼多多在中國取得巨大成功，其國際版Temu也在歐美市場快速增長。也有監管機構進行調查，懷疑其存在包括虛假廣告和產品品質低劣等不公平問題。

（德國之聲中文網）購物平台拼多多和Temu的母公司、中國電商巨頭拼多多控股（PDD Holdings）周一（8月26日）宣佈，該公司第二季度淨利潤大幅增長。

這家總部位於上海的公司在聲明中披露，截至6月30日的本季度淨利潤為44億美元，比去年同期增長144%。其銷售額同比增長86%，達到134億美元。

拼多多是一家於2015年成立的中國低價產品電商。

中國經濟放緩，青年失業率高企，消費者縮減開支並轉向低價產品。在此背景之下，拼多多在中國取得巨大成功。

其國際版購物平台Temu也以價格低廉和算法強大吸引了大量消費者。

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得益於在"超級盃"賽事黃金時段投放廣告的營銷策略，Temu已成為美國最受歡迎的線上購物網站之一。

儘管2023年4月才進入歐盟市場，Temu已成為歐洲增長最快的應用程式之一，但也因此面臨消費者保護組織對其做法的謹慎監控。

根據彭博億萬富翁指數8月的數據，拼多多控股創始人黃崢身價486億美元，成為中國首富。

今年4月，韓國監管機構對Temu展開調查，懷疑其存在包括虛假廣告和產品品質低劣等不公平競爭問題。

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（法新社）

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