拜登「閃電式」訪德 專家稱其「最後一位跨大西洋總統」

美國總統拜登於本周五開始對德訪問。僅逗留不到一日但日程安排緊湊：與德總理舉行雙邊會晤，隨後法、英領導人也會加入進行四方會談。德國總統還向拜登頒發了德國最高榮譽大十字勳章。

（德國之聲中文網）德國聯邦總統施泰因邁爾於本周五上午（10月18日）在柏林美景宮（Schloss Bellevue）以軍事禮儀接待了即將卸任的美國總統拜登。這是拜登首次對德國進行雙邊性質的訪問。拜登此行除與德國總理肖爾茨會晤外，還將會見法國總統馬克宏和英國首相斯塔默。

德國總統施泰因邁爾向拜登授予德國最高功績勳章——聯邦大十字特別勳章，以表彰其在「德美友誼和跨大西洋聯盟」方面做出的貢獻。自戰後德意志聯邦共和國成立以來，14位美國歷任總統中只有老布希（George H. W. Bush）曾獲此殊榮。

與歐洲的情感聯繫

拜登生於1942年，二戰後美國幫助德國重建，1961年柏林牆修築，拜登親眼目睹了西德如何成為美國在冷戰中最重要的夥伴之一。美國總統與國會研究中心副主任斯帕丁（Peter Sparding）對德國之聲說：「[拜登]從1972年起從政至今，其外交政策方面受到冷戰經歷的影響。」



「拜登通過多年來與北約、慕尼黑安全會議以及美國參議院外交政策委員會的合作，在成為總統前，就已經認識了許多歐洲國家領導人。」 華盛頓美利堅大學美歐關係專家埃根教授（Michelle Egan）表示， 歐巴馬競選總統時「外交政策經驗非常有限」，因此拜登擁有的人脈、知識以及外交經驗就顯得尤為重要。歐巴馬在擔任總統期間在歐洲非常受歡迎，因為他重建了跨大西洋關係。但與歐洲有情感聯繫的是拜登，而不是歐巴馬。

「最後一位跨大西洋總統」

美國與歐洲，特別是美國與德國的關係對拜登而言尤為重要。拜登任內，德國仍是美國重要的合作夥伴，兩國在國際舞台上擁有相似立場：都是烏克蘭對抗俄羅斯侵略的支持者，也是中東衝突中最強調以色列自衛權的國家之一。



拜登也被視為最後一位重要的跨大西洋主義者。埃根教授在接受德國之聲採訪時表示：「我認為可以稱呼他為[最後一位跨大西洋總統]。」 而隨著拜登總統任期的結束，也標誌著一個時代的結束。



因為德國在美國對外政策中的地位將不再像以往那樣重要。此外，德國也無法像過去那樣依賴美國作為歐洲安全的保護者。斯帕丁表示，無論下一任美國總統是誰，德國與美國的關係未來都會有所不同。美國正在轉向印度-太平洋地區，以應對中國作為嚴峻的競爭對手所帶來的挑戰。因此美國在未來將期待德國等國家在維護歐洲及周邊事務上承擔更多責任。

肖爾茨在總理府迎接拜登 圖片來源： Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

「告別之旅」

拜登原計劃於一周前訪問柏林，但由於佛羅里達州遭遇颶風「米爾頓」襲擊，美方臨時取消了這一行程。推遲一周後，此次訪德行程被大大縮減，原計劃的正式國事訪問也被縮減為不到一日的「閃電之行」。



拜登此行也是一場「告別訪問」。拜登將在明年1月卸任美國總統。國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，這次訪問本身還包含了一層象徵意義，即拜登希望在離任前最後一次訪問德國 – 這個美國最重要的合作夥伴和盟友之一。



根據美方消息，拜登將與肖爾茨、法國總統馬克宏以及英國首相斯塔默舉行四方會談，討論的主要議題除中東衝突外，將集中在如何支持烏克蘭抵抗俄羅斯的攻勢。



拜登原本計劃在到訪期間召開一次烏克蘭聯絡小組會議。自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，拜登領導的美國政府在援助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略方面起到了領導作用。國家安全顧問沙利文最近表示，拜登總統希望在任期的最後幾個月內，為烏克蘭「能夠取得勝利，創造最有利的局面」。

拜登聯大告別演說 重申「負責任管理美中關係」 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社，法新社，天主教通訊社，路透社 ）

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