拜登警告：美國不會為以色列攻擊拉法提供武器

拜登周三在接受CNN採訪時說，美國仍致力於以色列的防務，並將提供「鐵穹」火箭攔截系統和其他防禦武器，但如果以色列進入拉法，「我們不會提供所需的武器和炮彈」。

（德國之聲中文網）美國總統拜登周三（5月9日）表示，出於對在那裡避難的100多萬平民的福祉的考慮，他不會為以色列攻打拉法提供武器，以便以色列對這個哈馬斯在加薩的最後一個主要據點發動全面進攻。

拜登在接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說，美國仍致力於以色列的防務，並將提供"鐵穹"火箭攔截系統和其他防禦武器，但如果以色列進入拉法，"我們不會提供所需的武器和炮彈"。

美國一直向以色列提供大量軍事援助。哈馬斯10月7日發動恐怖襲擊，造成以色列境內約1200人死亡，約250人被武裝分子劫持。此後，美國向以色列提供了更多軍事援助。拜登的上述言論以及他上周暫停向以色列運送重型炸彈的決定，是美國政府與以色列總理納坦雅胡领導的政府之間的分歧日趨白熱化的明顯表現。拜登周三表示，以色列在拉法周圍的行動"尚未"越過他的紅線，但他反復強調，以色列需要做更多工作來保護加薩平民的生命安全。

據一位不願透露姓名的美國政府高級官員透露，這批貨物原本包括1,800枚2,000磅（900千克）炸彈和1,700枚500磅（225千克）炸彈。美國關注的焦點是較大型的爆炸物以及如何在密集的城市地區使用這些爆炸物。

"這些炸彈和襲擊人口中心的其他方式導致加薩平民喪生。"拜登告訴CNN，"我明確表示，如果他們進入拉法--他們還沒有進入拉法--如果他們進入拉法，我不會提供歷史上用來對付拉法、對付城市的武器，來解決這一問題。"

"我們不會放棄以色列的安全。"拜登接著說："我們是要放棄以色列在這些地區發動戰爭的能力。"

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周三早些時候證實了武器推遲的消息，他告訴參議院國防撥款小組委員會，美國暫停了"一批高有效載荷彈藥的運輸"。

"我們將繼續採取必要行動，確保以色列擁有自衛手段。"奧斯汀說，"儘管如此，我們目前正在拉法問題的背景下審查一些近期的安全援助物資。"

拜登上周簽署武器運送暫停令

拜登政府本周將就空襲加薩和限制運送援助物資是否違反了旨在使平民免受戰爭最恐怖傷害的國際法和美國法律做出首次正式裁決。如果裁決對以色列不利，將會進一步增加拜登的壓力，迫使他遏制武器和資金流向以色列軍方。

據未獲授權就此事發表評論的美國官員稱，拜登在上周向五角大樓傳達的命令中簽署了暫停令。白宮國家安全委員會試圖在幾天內不公開這一決定，直到它對以色列在拉法加強軍事行動的範圍有了更好的瞭解，直到拜登可以在周二發表早已經籌備好的大屠殺紀念日演講。

儘管白宮數月來一直反對納坦雅胡政府進攻拉法，但納坦雅胡政府似乎越來越接近這一行動。拜登政府於四月開始審查未來的軍事援助交接。該官員說，暫停運送的決定是上周做出的，目前尚未就是否在晚些時候繼續運送做出最終決定。

拜登周二稱美國對以色列的支持是"固若金湯，即使我們意見分歧"。

拜登面臨來自左右兩翼的壓力

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）在接受以色列第12頻道電視新聞採訪時說，暫停武器運送的決定"非常令人失望，甚至令人沮喪"。他認為，此舉源於國會、美國校園抗議活動和即將到來的大選對拜登施加的政治壓力。

以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan） 圖片來源： John Angelillo/UPI Photo/Newscom/picture alliance

這一決定還招致了眾議院議長約翰遜和參議院共和黨領袖麥康奈爾的嚴厲斥責。他們表示，他們只是從新聞報導中瞭解到軍事援助被擱置的情況，儘管拜登政府保證不會進行此類暫停。共和黨人在一封信中呼籲拜登立即停止阻撓，稱這"有可能讓以色列的敵人更加膽大妄為"，並要求拜登向議員們簡要介紹政策審查的性質。

拜登面臨著來自左翼人士，同時也面臨來自右翼人士的批評--他們認為拜登緩和了對中東地區重要盟友的支持。

參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）說："如果我們在面臨巨大危險的時候停止提供摧毀以色列國敵人所必需的武器，我們將付出代價。"在與奧斯汀的交流中，他的聲音因憤怒而提高："這太荒唐了。這是荒謬的。給以色列打這場輸不起的戰爭所需要的東西吧。"

加薩人的困境：從與世隔絕到命懸一線 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

拜登的盟友、佛蒙特州獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）在一份聲明中說，暫停使用大型炸彈必須是"第一步"。

"我們的籌碼很明確。"桑德斯說，"多年來，美國向以色列提供了數百億美元的軍事援助。我們不能再成為納坦雅胡对巴勒斯坦人民發動的可怕戰爭的同謀。"

奧斯汀則對議員們說，"關鍵是要為手頭的任務配備合適的武器"。

"小直徑炸彈是一種精確武器，在密集的建築環境中非常有用。"他說，"但2000磅重的炸彈可能會造成大量附帶損害，也許就不那麼有用了。"他說，美國希望看到以色列採取"更精確"的行動。

白宮內部對拉法局勢越來越擔憂

以色列軍隊周二奪取了對加薩至關重要的拉法邊境口岸的控制權，白宮稱這是一次有限的行動，並沒有達到拜登一再警告的以色列全面入侵加薩的程度。拜登最近一次是在周一與納坦雅胡通電話時發出這樣的警告。

以色列軍隊發布的這張圖片顯示，2024年5月7日，以色列坦克進入加薩地帶南部拉法過境點的巴勒斯坦一側 圖片來源： Israeli Army/AFP

以色列已下令從拉法疏散10萬名巴勒斯坦人。以色列軍隊還對拉法東部地區進行了所謂的"定點打擊"，並佔領了拉法口岸，這是加薩-埃及邊境人道援助物資流動的重要通道。

私下裡，白宮內部對拉法局勢越來越擔憂，但政府官員公開強調，他們並不認為這些行動違背了拜登關於不要在拉法開展大規模行動的警告。

美國國務院正在另行考慮是否批准繼續向以色列轉交聯合直接攻擊彈藥套件，這種套件可以在炸彈上安裝精確制導系統。但此次考察並不涉及即將進行的武器運輸。

以色列國家安全委員會前副主席兼以色列前高級安全官員組織"以色列安全指揮官"首席執行官亞爾（Itamar Yaar）說，美國的舉動在很大程度上是象徵性的，但卻是麻煩的徵兆，如果持續下去，問題可能會變得更大。

"這不是美國對美國彈藥支持的某種禁運，但我認為這是向納坦雅胡先生發出的某種外交訊息，即他需要比過去幾個月更多地考慮美國的利益，"他說，並補充道，這是"一種訊號，'小心'。"

美國在打擊"伊斯蘭國"武裝組織的長期戰爭中很少投擲這種重達2000磅的炸彈。相比之下，以色列在長達七個月的加薩戰爭中頻繁使用這種炸彈。專家稱，使用這種武器在一定程度上造成了巴勒斯坦人的巨大傷亡。哈馬斯管理的衞生部稱死亡人數超過34000人，但並未區分武裝分子和平民。

無論民主黨還是共和黨執政，美以關係一直很密切。但以色列建國以來的幾十年中，美以關係也曾出現過嚴重緊張的時刻，美國領導人曾威脅要扣留援助，試圖影響以色列的領導層。

1957年蘇伊士危機期間，艾森豪威爾總統以制裁相威脅，迫使以色列撤出西奈半島。後來，雷根總統在中東暴力升級之際推遲向以色列交付F16戰鬥機。老布希總統也曾拖延100億美元的貸款擔保，以迫使以色列停止在被佔領土上的定居點活動。

（美聯社）

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