拜登對若川普败選和平權力交接「毫無信心」

美國總統拜登在接受CBS採訪時發出警告，如果川普在11月的大選中落敗，他對將權力和平移交給哈里斯（亦稱「賀錦麗」）「毫無信心」。

（德國之聲中文網）美國總統拜登警告稱，如果川普在11月的大選中落敗，他對將權力和平移交給哈里斯（亦稱"賀錦麗"）"毫無信心"。這是他在周三（8月7日）播出的CBS訪談中透露的訊息。

拜登今年81歲，7月退出了新一輪大選，由副總統哈里斯接任民主黨總統候選人。拜登在採訪中表示，川普在競選活動中暗示不接受敗選的言論應該被認真對待。

"如果川普败選，我一點信心都沒有"，拜登在採訪中被問及他是否認為2025年1月會有平穩的權力交接時這樣回答。該採訪的完整版將在周日播出。

"他說的話是認真的。我們沒有認真對待他。但他是認真的--所有關於'如果我們輸了，就會發生一場血戰'的言論。"拜登補充道。

拜登經常援引川普有關如果他輸了，會發生一場血戰的言論，儘管川普表示，他當時是在談論中國電動車進口的問題。

賀錦麗能夠打敗川普嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在今年早些時候的競選活動中，拜登還經常提到川普在2020年大選中敗選後其支持者2021年1月6日衝擊美國國會大廈的事件。

川普一直堅稱2020年存在選舉舞弊。拜登在CBS的訪談中指責這位前總統試圖在美國各州的關鍵選舉職位上安插盟友，企圖在需要的時候操縱計票結果。

"你不能只在贏了的時候才愛你的國家。"拜登說。

拜登以來一直將川普描繪為美國民主的威脅。

民眾黨總統候選人哈里斯有時也會發出同樣的警告，但她更多地專注於積極的願景。她的競選活動重新激發了民主黨人的活力，籌集了上千萬美元，並在民調中略微領先於川普。

（法新社）

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