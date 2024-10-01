拜登大手筆對台軍援 分析：為白宮易主分散風險

美國總統拜登批准了史上最高額的對台軍援，時機落在兩黨大選前最後衝刺階段。前美國國防官員包士可認為，拜登加速對台灣移交國防資源，意在分散風險，以免前總統川普重掌白宮後，推翻華府挺台立場。

（德國之聲中文網）美國白宮9月29日深夜公佈了一段由總統拜登署名的備忘錄。短短不到100字，拜登授權將最高5.67億美金的國防資源，用以協助台灣，創下美國總統以「總統撥款權」軍援台灣的最高金額。

華府智庫「德國馬歇爾基金會（GMF）」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴DW，拜登以總統撥款權批准援助，「的確向北京釋出強烈訊號，宣示美國幫助台灣強化防衛能力的決心。」

但葛來儀並不認為拜登批准撥款的時機，有特殊的重要性，「無論美國大選結果如何，台灣在美國政壇，已經獲得強力的跨黨派支持。」

美國前總統川普過去受訪時曾表示，台灣應向美國繳交保護費 圖片來源： Morry Gash/AP Photo/picture alliance

然而，曾經在美國前總統小布希（George W. Bush）時代出任國防部長辦公室中國科科長的包士可（Joseph Bosco）表示，拜登的行動，正是因為大選將在30多天后登場。

包士可告訴DW，「我認為拜登是在分散風險」，因為在新政府掌權之下，無論是前總統川普、或是副總統賀錦麗勝選，拜登政府都無法確定接棒的新任總統將如何對待台灣。

包士可表示，若賀錦麗勝選，拜登可以保有信心，相信她會依循過去4年的政策；然而，若是川普重掌白宮，會不會依循拜登的台灣政策仍是未知數。

「川普的發言，缺乏對台灣的同理心，也讓人難以預測他的走向。」包士可分析，前總統川普執政期間，曾經對中國非常強硬、對台灣十分支持；但這回競選期間，川普一改「挺台」立場，批評台灣搶走美國的半導體產業，「因此，拜登政府試圖在這段期間加速移交武器與資源。」

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中國選後恐出招「試探底線」

不過，包士可也表示，即便最終賀錦麗勝選，民主黨新政府對於台灣的立場，依舊存在變數。

華府智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」中國實力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）上週告訴DW，賀錦麗對於表態「美國出兵介入中國侵台」的意願，可能不如拜登。

拜登上任以來，曾多次在媒體詢問下，表態願意在中國侵略台灣的情況下出動美軍。林碧瑩表示，儘管白宮幕僚事後撤回拜登的表態，但對台灣來說，這類發言是審視台美關係的重要依據。

葛來儀在9月初的報告也預測，賀錦麗勝選後將倣傚拜登增加軍售、強化政治及經濟連結，但不見得願意與拜登一樣高調表態將在中國侵略下出兵台灣，而是回歸華府過往的戰略模糊政策。

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包士可表示，若賀錦麗在11月當選美國總統，中國可能在她上任初期出招試探。他分析，中國可能升級現行對台軍演，或以其他方式公然對台施壓，「這時就能看見賀錦麗對台灣安全的承諾有多堅定。」

中國向來表態反對美國任何形式的對台軍售，並視此行動為挑釁。此次白宮發佈備忘錄隔天，中國外交部發言人林劍即批評美國「為賴清德和民進黨當局頑固推行台獨、挑釁一個中國原則撐腰打氣」。

林劍表示，「當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是台獨市立分裂活動和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則表示，拜登政府並沒有改變「一中政策」一貫立場，仍持續維持台灣海峽的和平穩定，「而這也是我們過去3年半以來，持續在做的事情。」

拜登立下「總統撥款權」援台慣例？

9月29日公佈的軍援行動，是拜登任內第二度動用「總統撥款權」軍援台灣。

根據美國國務院的事實清單（Fact Sheet），由總統援引《國外援助法》（Foreign Assistance Act, FAA）提供軍事協助，是美國外交政策在危機下的重要工具。早在烏俄戰爭2022年初開打之前，拜登政府從2021年8月開始，就動用「總統撥款權」援助烏克蘭。

去年7月，拜登首開先例，依據《2023國防授權法》動用「總統撥款權」援助台灣價值3.45億美元的國防資源。

以「總統撥款權」批准的軍援，是從美方現有庫存無償贈送給盟友，最快可以在幾日、甚至幾小時內送出。台灣的國防安全研究院指出，相比軍售，須等待國防承包商生產，以「總統撥款權」方式的軍援品項，在時程上可以稍微減緩軍售的交運延遲情形。

拜登政府自上任以來多次批准對台軍售及軍援項目，引發北京不滿 圖片來源： Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press/picture alliance

包士可告訴DW，拜登以「總統撥款權」軍援台灣，等同建立了一種模式來加速援助台灣，並減緩軍售延宕帶來的緊張關係。

然而，拜登的繼任者有權決定是否願意延續這樣的模式。

包士可指出，總統動用撥款權軍援盟友，也得考量美國國內的財政與經濟狀況。「到了某個時刻，經濟、通貨膨脹等問題成為考量的因素之一，美國大眾可能會不滿於國家的資源被花費在各種國際衝突上。」

「這時，就得仰賴新任總統說服美國大眾介入這些危機的能力。」包士可說，「這對任何新政府來說，都是艱難的挑戰。」

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