拜登取消訪德 烏克蘭盟友峰會被迫推遲

美國總統拜登因需要處理佛羅里達州飓風救災事宜，取消了本周晚些時候的訪問德國計劃。原定在此期間舉行的烏克蘭盟友峰會也被迫推遲。烏克蘭總統澤倫斯基原本要在會議上介紹其「勝利計劃」。

（德國之聲中文網）按照原先的計劃，10月12日在德國西南部拉姆施泰因駐德美軍空軍基地舉行的烏克蘭盟友峰會將主要討論進一步對烏軍援之事宜，澤倫斯基则計劃介紹終結俄軍侵略的「勝利計劃」。

就在幾個星期前，澤倫斯基刚剛在拉姆施泰因空軍基地發表講話，呼籲西方盟友援助更多軍火，並允許烏軍使用援助武器深入攻擊俄羅斯本土的軍事目標。

目前，美國佛羅里達州正在迎戰兩星期內的第二場颶風。兩星期前，颶風海倫妮(Helene)在美國東部總共造成了220餘人喪生。而現在颶風米爾頓(Milton)的預測行進路線上，仍有不少上次颶風的殘骸尚未清理乾淨。鑑於這一颶風的風速達到了每小時250公里，佛羅里達州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)已經呼籲居民撤離。

佛羅里達警方已經封鎖了部分橋樑，以應對颶風米爾頓 圖片來源： Rebecca Blackwell/AP Photo/picture alliance

拜登總統也因颶風救災事宜取消了本周對德國、安哥拉的訪問。此前，他以及卡瑪拉‧哈里斯被川普競選團隊指控救災不力。他原定會在德國與德國總理肖爾茨、法國總統馬克宏、英國首相斯塔默等人會晤。

原定與拜登一起訪問德國的美國國務卿布林肯也同樣取消了行程。儘管拜登強調他依舊計劃在卸任前訪問德國並和盟友舉行會議，但是白宮方面並沒有披露行程究竟會推遲至何時。

（法新社、路透社、德新社）

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