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拜仁慕尼黑

拜仁慕尼黑（FC Bayern Muenchen）足球俱樂部是德甲勁旅，也是在全球知名的德國球隊之一。

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深度報導

八分之一決賽中，拜仁最終以3:1戰勝拉齊奧

在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕

在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕

歐冠聯賽一場賽事前夜，部分羅馬拉齊奧球迷在慕尼黑著名的皇家啤酒屋聚會，並高唱法西斯歌曲及行"納粹軍禮"。這在德國是被禁止的。警方逮捕了一名18歲男子。
社會2024年3月6日
Schweiz | FIFA Football Awards Robert Lewandowski

當之無愧 ：萊萬多夫斯基再獲「世界足球先生」稱號

當之無愧 ：萊萬多夫斯基再獲「世界足球先生」稱號

羅伯特‧萊萬多夫斯基（ Robert Lewandowski ）獲國際足球總會「2021世界足球先生」稱號 。這是他第二次獲此殊榮。這位德甲霸主拜仁慕尼黑隊的波蘭籍前鋒不只是德甲標桿。儘管創下多項記錄、頭銜無數，他仍腳踏實地、謙和示人。
足球2022年1月18日
Deutschland Bundesliga | Joshua Kimmich

新冠未癒 德國國腳基米希今年無望上場

新冠未癒 德國國腳基米希今年無望上場

拜仁慕尼黑球隊中場基米希將缺席該俱樂部今年剩下的所有比賽，原因是他的新冠肺炎後遺症。在最壞的情況下，基米希的健康問題可能會持續更久。
體育2021年12月12日
Fußball Bundesliga | FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach | Deutscher Meister

德甲賽季近尾聲 拜仁實現九連冠

德甲賽季近尾聲 拜仁實現九連冠

由於多特蒙德此前已經擊敗了排名第二的RB萊比錫隊，拜仁當晚出場迎戰明興格拉德巴赫時，德甲冠軍稱號已成毫無懸念的囊中之物。這已經是拜仁慕尼黑連續第九次奪得德甲冠軍稱號。
體育2021年5月9日
Fußball Trainer Kovac und Hoeneß

評論：咎由自取

評論：咎由自取

在法蘭克福遭恥辱性慘敗後一天，德甲俱樂部拜仁慕尼黑與主帥尼科‧科瓦奇（Niko Kovac）分手。德國之聲編輯Sarah Wiertz認為，拜仁眼下亂局的主要責任人正是主席赫內斯（Uli Hoeneß）自己。
體育2019年11月4日
USA Chicago Bastian Schweinsteiger

從「小豬」到「施魏因施泰格先生」

從「小豬」到「施魏因施泰格先生」

失敗讓他成長為明星；成功則讓人銘記他的名字。一年前，巴斯蒂安‧施魏因施泰格（Bastian Schweinsteiger）結束了在美國職業足球大聯盟的運動生涯。現在這位前德國國家隊隊長正式告別綠茵場。
體育2019年10月9日13 張圖
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