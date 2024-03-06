You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
拜仁慕尼黑
拜仁慕尼黑（FC Bayern Muenchen）足球俱樂部是德甲勁旅，也是在全球知名的德國球隊之一。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕
在慕尼黑高唱法西斯歌曲 拉齊奧球迷被捕
歐冠聯賽一場賽事前夜，部分羅馬拉齊奧球迷在慕尼黑著名的皇家啤酒屋聚會，並高唱法西斯歌曲及行"納粹軍禮"。這在德國是被禁止的。警方逮捕了一名18歲男子。
社會
2024年3月6日
2024年3月6日
當之無愧 ：萊萬多夫斯基再獲「世界足球先生」稱號
當之無愧 ：萊萬多夫斯基再獲「世界足球先生」稱號
羅伯特‧萊萬多夫斯基（ Robert Lewandowski ）獲國際足球總會「2021世界足球先生」稱號 。這是他第二次獲此殊榮。這位德甲霸主拜仁慕尼黑隊的波蘭籍前鋒不只是德甲標桿。儘管創下多項記錄、頭銜無數，他仍腳踏實地、謙和示人。
足球
2022年1月18日
2022年1月18日
新冠未癒 德國國腳基米希今年無望上場
新冠未癒 德國國腳基米希今年無望上場
拜仁慕尼黑球隊中場基米希將缺席該俱樂部今年剩下的所有比賽，原因是他的新冠肺炎後遺症。在最壞的情況下，基米希的健康問題可能會持續更久。
體育
2021年12月12日
2021年12月12日
德甲賽季近尾聲 拜仁實現九連冠
德甲賽季近尾聲 拜仁實現九連冠
由於多特蒙德此前已經擊敗了排名第二的RB萊比錫隊，拜仁當晚出場迎戰明興格拉德巴赫時，德甲冠軍稱號已成毫無懸念的囊中之物。這已經是拜仁慕尼黑連續第九次奪得德甲冠軍稱號。
體育
2021年5月9日
2021年5月9日
評論：咎由自取
評論：咎由自取
在法蘭克福遭恥辱性慘敗後一天，德甲俱樂部拜仁慕尼黑與主帥尼科‧科瓦奇（Niko Kovac）分手。德國之聲編輯Sarah Wiertz認為，拜仁眼下亂局的主要責任人正是主席赫內斯（Uli Hoeneß）自己。
體育
2019年11月4日
2019年11月4日
從「小豬」到「施魏因施泰格先生」
從「小豬」到「施魏因施泰格先生」
失敗讓他成長為明星；成功則讓人銘記他的名字。一年前，巴斯蒂安‧施魏因施泰格（Bastian Schweinsteiger）結束了在美國職業足球大聯盟的運動生涯。現在這位前德國國家隊隊長正式告別綠茵場。
體育
2019年10月9日
2019年10月9日
13 張圖
顯示更多
廣告