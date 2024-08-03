抽檢未過關 Shein快時尚驗出有害化學物

Shein向全球各地市場大量供應來自中國的廉價快時尚服飾。不過據德國專業刊物Oekotest（生態試驗）的檢測，有些產品含有大量有毒化學物質，抽檢的產品中，三分之二的Shein產品都未能通過測試。

（德國之聲中文網）根據Oekotest網站，一共21 件不同年齡段的服裝（女性 ，男性、青少年和嬰兒）的產品參加了抽檢，每個年齡組還有一雙鞋子參加了檢測。結果顯示，大多數 Shein 產品都沒有通過測試，而最好的等級是 "合格"。產品包含的有害物質包括銻、二甲基甲酰胺、鉛、鎘、鄰苯二甲酸鹽等等。

檢測報告指出，這些產品包括嬰兒鞋、少女裙，還有成人仿皮夾克。其中一些聚酯纖維產品給人的感覺如此廉價，以至於沒有人願意主動試穿它們。結果顯示，只有三分之一的 Shein 產品被評為 "合格"。其餘的都是 "差 "或 "不滿意"。

網上購物平台Shein還有來自中國的Temu在歐洲的知名度和使用率都在快速提升。據位於科隆的貿易研究所IFH今年5月公佈一項調查顯示，Temu和Shein平台的知名度和使用率與去年相比大幅上升：91%的人知道這些平台，43%的人使用它們，均比去年高出了十多個百分點。調查還顯示，Shein的訂單頻率較2023年翻了一番以上，22%的用戶每月至少在該平台上購物一次。

今年6月，德國最大的反對黨基民盟主席默爾茨（Friedrich Merz ）呼籲對中國線上銷售平台如Temu和Shein等進行更嚴格有效的監管。他指出，Temu和Shein等在歐洲足球杯期間，利用各種應用程式和和電影片道大做廣告。這些平台直接向終端用戶發貨，且數量巨大，廉價產品從中國源源不斷地銷往歐洲，尤其是德國："據估計，每天有多達20萬個包裹從中國運往德國，沒有任何商品檢驗，沒有關稅。"

Shein 現在的總部設在新加坡，但其時裝產品都是在約 5000 家中國工廠製造的。Oekotest指出，參加這次測試的一件帶有獨角獸圖案的女嬰連衣裙含有有毒的銻，銻的殘留物能夠通過汗液被皮膚吸收，並且進入血液。另外，參加測試的產品中，最嚴重的有毒物質來源是兩雙涼鞋，其中一雙女士涼鞋中含有鉛和鎘。鎘在長期高劑量攝入後可能導致腎髒和骨骼損傷。兩種重金屬都會在體內積累，可能對健康帶來危害。

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（綜合報導）

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